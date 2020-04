Von Christian Laier

Waibstadt. "Mit dieser enormen Hilfsbereitschaft hatten wir nicht gerechnet. Es ist uns ein großes Anliegen, allen Helfern und Spendern Danke zu sagen", betonen die Eheleute Elisabeth und Thomas Kistenmacher im Gespräch mit der RNZ. Vor wenigen Tagen zerstörte ein Feuer ihr Wohnhaus in der Lange Straße in Waibstadt. Innerhalb kürzester Zeit wurden sie von einem Netz an Unterstützern aufgefangen und versuchen, nach den schlimmen Erlebnissen optimistisch in die Zukunft zu blicken.

"Nach außen wirke ich gefasst, aber diese Erfahrung lässt sich natürlich nicht so leicht wegstecken", berichtet Thomas Kistenmacher. Alles andere als einfach ist die Erinnerung an jene Nacht, in der das Feuer fast alles zerstörte. Gerade waren sie am späten Abend zu Bett gegangen und eingeschlafen, als ein Geräusch sie weckte, das sich anhörte, als würde ein Starkregen an die Fensterscheibe des Schlafzimmers prasseln.

Kurz darauf klingelte es Sturm an der Haustüre. Der Nachbar hatte den Brand bemerkt, weckte die schlafende Familie und versuchte, mit einem Wasserschlauch das Feuer zu löschen. Vergeblich. Das Feuer hatte sich bereits seinen Weg in Richtung Dachstuhl gebahnt, als die alarmierte Feuerwehr eintraf.

"Wir hätten noch maximal drei Minuten gehabt", sagt Thomas Kistenmacher. Er möchte gar nicht daran denken, was noch alles hätte passieren können. Die Familie konnte sich glücklicherweise unverletzt ins Freie retten. Dennoch wurde ihnen schnell bewusst, dass sie alles Materielle verloren haben. "Wir standen barfuß in der Unterhose auf der Straße und sahen unser brennendes Haus", berichtet Thomas Kistenmacher. "Ich stand unter Schock. Aber egal wie groß das Unglück ist, wir sind froh, dass wir alle lebend rausgekommen sind", berichtet seine Ehefrau Elisabeth. Sie kann sich nur noch bruchstückhaft an die Nacht erinnern.

„Von der Spendenbereitschaft sind wir überwältigt. Menschen, die vor dem Brand gute Nachbarn waren, sind in dieser Nacht zu guten Freunden geworden“, betonen die Eheleute Elisabeth und Thomas Kistenmacher, die beim Brand ihres Wohnhauses fast alles verloren. Foto: Laier

Eine Nachbarsfamilie hat die Kistenmachers aufgenommen und mit Kleidung versorgt, noch während die Freiwilligen Feuerwehr den Brand löschte. Bei den hilfsbereiten Nachbarn wohnt die obdachlos gewordene Familie noch immer. "Wir werden unheimlich herzlich betreut und wurden wie Familienmitglieder aufgenommen." Aber auch viele andere Nachbarn halfen, stellten zum Beispiel Lagerräume zur Verfügung, in denen die wenigen geretteten Gegenstände darauf warten, eines Tages wieder in das sanierte Haus zurückzukehren. "Die Nachbarschaft hat unsere Kleider, die wir am nächsten Tag aus dem Haus holen konnten, für uns gewaschen. Alles roch sehr stark nach Rauch", berichtet Elisabeth Kistenmacher.

Aktuell haben die Kistenmachers viel zu organisieren und zu erledigen. Viele Telefonate sind jeden Tag zu führen. Wichtig ist es ihnen, den unzähligen Helfern zu danken: Der Freiwilligen Feuerwehr, dem DRK mit den ehrenamtlichen Notfallseelsorgern, dem Bürgermeister, der sich noch in der Brandnacht um die Familie kümmerte, den Nachbarn, Arbeitskollegen, Familienangehörigen und den vielen unbekannten Spendern.

Mehr als 10.000 Euro kamen bei einer von der Tochter initiierten Spendenaktion im Internet bereits zusammen. "Davon wussten wir am Anfang gar nichts und waren total überrascht", erklären die Eheleute. Am Montag konnte die Stadtverwaltung, die ebenfalls zu Spenden aufgerufen hatte, dann die ersten dort eingegangenen Spenden in Höhe von mehreren tausend Euro an die Familie weiterreichen, damit sie sich das Nötigste kaufen können. Den Großteil dieses Geldes will die Familie ihrem Sohn geben, der sein Zimmer direkt unter dem Dach hatte, das komplett zerstört wurde. Er verlor alles, was er besaß. Nur den Geldbeutel und das Handy konnte er retten. Dank der Spenden kann er sich jetzt Kleidung und Möbel kaufen.

"Von der Spendenbereitschaft sind wir überwältigt. Die Situation verändert einen, wenn man das erlebt. Es tut der Seele gut, wenn einem so geholfen wird", sagt Elisabeth Kistenmacher. "Menschen, die vor dem Brand gute Nachbarn waren, sind in dieser Nacht zu guten Freunden geworden", beschreibt Thomas Kistenmacher. Gewerbetreibende unterstützten die Familie, brachten am Morgen nach dem Brand Brot und Getränke kostenlos vorbei. Zum Ausräumen des Hauses kamen rund 30 Freiwillige, sodass die Arbeit in nur vier Stunden erledigt werden konnte.

In Kürze steht der Umzug der Familie in eine Wohnung an. Dort wollen sie dann bleiben, bis das eigene Haus wieder bewohnbar ist. Das wird allerdings seine Zeit brauchen: "Ende 2021 ist realistisch, sagt unser Sachverständiger", erklärt Elisabeth Kistenmacher. Sie stellt sich auf eine längere Übergangszeit ein. "Das Leben geht weiter. Diese Hilfsbereitschaft zu erfahren, tut gut. Wir hoffen, dass wir selbst eines Tages anderen Menschen helfen können, wenn sie in eine Notlage geraten", bekräftigen Elisabeth und Thomas Kistenmacher.

Info: Wer die Familie Kistenmacher mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies auch weiterhin tun. Spenden können auf folgendes Konto der Stadt Waibstadt bei der Sparkasse Kraichgau überwiesen werden: IBAN DE55.6635.0036.0021 5800 73. Als Verwendungszweck bei der Überweisung bitte "Spende Hausbrand Lange Straße" angeben. Die Gelder werden umgehend und vollständig an die Familie weitergeleitet.