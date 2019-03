Waibstadt. (cla) Es war eine "magische Nacht"- darin waren sich nach dem Benefizkonzert für Celine Dallaway alle einig. Nun trafen sich die Beteiligten und Organisatoren zur Scheckübergabe bei den Dallaways: 22.000 Euro steht in großen Lettern auf dem Scheck, den Thorsten Seeker, der Vorsitzende des Lions Club Kraichgau, an Celine und ihre Eltern übergeben konnte.

"Die Hilfsbereitschaft hier in Waibstadt hat mich zutiefst beeindruckt", sagte Thorsten Seeker. Neben dem Erlös beim Konzert sind auch sehr viele Einzelspenden eingegangen; das Spektrum reichte von 10 bis 1000 Euro. Alleine am Konzertabend wurden von den Besuchern 8000 Euro in die Spendenboxen geworfen.

Hintergrund Das Lions Clubhilfswerk Kraichgau hatte zusammen mit der SFZ Big Band, der musikalischen Abteilung des Waibstadter Turnvereins, Anfang Februar in der Waibstadter Stadthalle das Konzert unter dem Motto "Musik für Celine" veranstaltet (die RNZ berichtete). Celine ist durch die schweren Verletzungen, die sie infolge eines Autounfalls im Februar 2016 in der Sinsheimer Innenstadt erlitten hat, gehandicapt. Mit dem Erlös der Veranstaltung soll Celine eine Unterstützung für den Start in ihr neues Leben bekommen. (cla)

"Es ist fast unglaublich, dass wir mit diesem Konzert einen solchen Betrag erzielen konnten", freute sich Boris Schmitt, der Vorsitzende des Turnvereins. "Was die SFZ Big Band und ganz besonders ihr musikalischer Leiter Michael Lutz geleistet haben, dafür gebührt allen ein unendlich großer Dank", sagte er. Der musikalische Leiter Michael Lutz betonte, dass ein solches Benefizkonzert nur mit einem gut funktionierenden Team zu bewältigen sei. "Dieser Zusammenhalt ist die Stärke des SFZ", sagte er.

Heike Dallaway, Celines Mutter, bedankte sich bei allen Verantwortlichen für das tolle Spendenergebnis. Sie erinnerte an andere Veranstaltungen in der Vergangenheit, wie zum Beispiel den Sponsorenlauf der Realschule oder die große Unterstützung durch Celines ehemaligen Arbeitgeber AVR. Alle Aktionen hätten ihrer Tochter viel Kraft gegeben, beim Konzert habe sich Celine sehr wohlgefühlt. "Das Konzert war genau zum richtigen Zeitpunkt. Celine ist nun wieder zurück im öffentlichen Leben", betonte Heike Dallaway.

"Das Schönste beim Benefizkonzert war, dass Celine Spaß hatte", waren sich die beiden Abteilungsleiter der SFZ Big Band, Stefan Kröner und Moritz Schäfer, einig. Das Konzertprogramm wurde so zusammengestellt, dass es Celines Musikgeschmack traf. Gleichzeitig bedauerten die Abteilungsleiter, dass wegen der enormen Nachfrage nicht alle Kartenwünsche erfüllt werden konnten und das Konzert bereits Wochen vorher ausverkauft war.

"Es ist beeindruckend, wie viel Zuversicht und Freude Familie Dallaway ausstrahlt, obwohl so viele Hürden zu überwinden sind", sagte Thorsten Seeker. "Celine gehört zur SFZ Big Band und ist bei uns immer präsent", stellte Michael Lutz fest. "Es war für alle ein magischer Moment, als Celine beim ersten Stück in die Halle kam", erinnerte sich Lutz. TV-Vorsitzender Boris Schmitt freute sich über viele positive Rückmeldungen, die nach dem Konzert bei ihm eingingen. "So etwas ist nur in Waibstadt möglich", habe er ganz oft gehört.

Ihm war es ein Anliegen, allen ehrenamtlichen Organisatoren, Musikern und Helfern zu danken. "Es gab kein Nein, die Hilfsbereitschaft war enorm", resümierte Schmitt. Celines Vater, Wayne Dallaway, bestätigte dies: "Alle musikalischen Kollegen, die ich angefragt habe, ob sie bei diesem Konzert mitwirken möchten, haben zugesagt. Dafür bin ich sehr dankbar."

Info: Thorsten Seeker betont, dass Spenden für Celine auch weiterhin "möglich und erwünscht sind". Die IBAN des Spendenkontos des Lions Clubhilfswerks Kraichgau bei der Volksbank Kraichgau lautet: DE45 6729 2200 0000 5894 03. Der Betreff ist "Celine Dallaway".