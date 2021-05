Die trächtige Rehgeiß musste von ihren Verletzungen erlöst werden. Foto: C. Laier

Waibstadt. (cla) In den vergangenen Wochen wurden der Stadtverwaltung immer wieder Fälle gemeldet, in denen Hundebesitzer ihre Hunde in der Feld- und Waldflur frei laufen lassen. "Eine Ausnahme von der Leinenpflicht gilt auf den Feld- und Wanderwegen nur dann, wenn der Hundebesitzer durch Zuruf direkt auf den Hund einwirken kann", betont Bürgermeister Joachim Locher. Er verweist ausdrücklich darauf, dass die Feld- und Wanderwege nicht verlassen werden dürften.

Besonders tragisch ist der Fall einer Rehgeiß, die kürzlich vom Jagdpächter durch einen Schuss von ihren Verletzungen erlöst werden musste. Sie wurde am Weiherwiesenweg von einem frei laufenden Hund aufgeschreckt und hat sich bei der Flucht verletzt. "Traurig daran ist vor allem, dass die Rehgeiß hochträchtig war und in den nächsten Tagen zwei bis drei Kitze gesetzt hätte", bedauert der zuständige Jäger Reinhard Diehm diesen Vorfall.

Gerade von April bis Juni, in der sogenannten Setzzeit, sei das Rehwild besonders gefährdet. Bürgermeister Locher und die Waibstadter Jäger appellieren deshalb an die Vernunft aller Hundebesitzer: "Nehmen Sie Rücksicht auf das Wild und leinen Sie Ihre Hunde an", sagt Locher.