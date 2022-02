Waibstadt. (fro) "Man muss doch mal dort parken dürfen", sagt Boris Freischlag. Dort, am Rand der Straße "Unteres Lohhaus", soll man aber nicht parken, sagt die Stadt – und hat vor Kurzem das schon seit dem Jahr 2020 bestehende Halteverbot ab der Einmündung zur Langen Straße in Richtung Freiwillige Feuerwehr erweitert. Drei neue Halteverbotsschilder weisen darauf hin.

Freischlag, der dort ein Unternehmen für Garten- und Baumfällarbeiten und Erd- sowie Baggerarbeiten hat, hat dort immer seine großen Anhänger abgestellt. "Für Berufskraftfahrer und Kleinkraftfahrer ist das ein Problem", sagt er zum Halteverbot. Dabei behindere man doch niemanden. Und in der gesamten Stadt werde es immer schwieriger, größere Fahrzeuge abzustellen, seitdem es ein Halteverbot im Industriegebiet und ein Verbot für größere Fahrzeuge bei der Stadthalle gibt.

Hauptamtsleiter Marc Fischer sieht das anders: "Solche großen Gespanne zerstören den Seitenstreifen", sagt er. Sie würden nicht ordnungsgemäß parken, denn das Parken auf Seitenstreifen sei generell verboten. Im "Unteren Lohhaus" breche wegen der schweren Fahrzeuge dann die Fahrbahndecke am Rand auf. Dann könne der Straßenkopf freiliegen. Und wenn der abbreche, koste das die Stadt und somit die Allgemeinheit viel Geld. Das könne schnell mal sechsstellig werden. Auch aus diesem Grund habe man damals das Halteverbot in Absprache mit der Verkehrsbehörde am Anfang der Straße erlassen und es jetzt ausgeweitet – denn schon im Jahr 2020 sei die Straße abgebrochen und musste erneuert werden. Man habe auch mehrfach darauf hingewiesen, dass dort nicht geparkt werden darf, und wolle das in Zukunft verstärkt kontrollieren. Klar, dass das "für die Betroffenen ärgerlich" ist, zeigt Fischer Verständnis.

Freischlag fragt sich, wo man denn im Stadtgebiet überhaupt noch Lkw abstellen darf. Das darf man laut Fischer beziehungsweise Straßenverkehrsordnung aber überall, wo kein Halteverbot besteht und noch "eine ausreichende Restfahrbahnbreite" von 3,05 Metern vorhanden ist. Somit könnten Anhänger auch in Wohngebieten abgestellt werden: "Ja, das ist möglich", sagt Fischer. Außerdem hätten die Personen ja auch private Grundstücke, auf denen sie ihre Anhänger abstellen könnten. Dass dort dann oft andere Dinge gelagert werden und kein Platz ist, könne nicht das Problem der Stadt sein, findet Fischer. Auch dafür, dass Freischlag jetzt umständlich in seine Einfahrt rangieren muss, könne die Stadt ja nichts.

Die bereits entstandenen Schäden am Bankett müssen jetzt begutachtet und repariert werden. Auch deshalb darf dort nicht geparkt werden. Freischlag würde der Stadt auch gerne entgegenkommen, denn er möchte auch nicht, dass der Stadt ein Aufwand entsteht: Als Bauunternehmer würde er das Bankett ja mit Schotter auffüllen, eine Spende an die Stadt sei auch möglich, sagt er – wenn man dort wieder Anhänger abstellen dürfe. Ob die Stadt dieses Angebot annimmt, "müsse man klären", sagt Fischer, der nur für die ordnungsrechtlichen Angelegenheiten zuständig ist. Grundsätzlich sähe Schotter aber auch nicht gut aus. Und ob das den Straßenkopf ausreichend schützt, sei ebenfalls unklar.