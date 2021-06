Waibstadt. (cla/jou) Erneut musste sich der Gemeinderat mit dem Bauantrag zum "Betreuten Wohnen mit Tagespflege und Demenzwohngruppe" auf dem Gelände des ehemaligen katholischen Kindergartens in der Friedrich-Ebert-Straße befassen. Denn der Bauherr hat gewechselt, und es haben sich Änderungen bei der Bauplanung ergeben.

"Das Gebäude sieht auf den Plänen eher aus wie ein Altenheim. Der erste Entwurf, der dem Gemeinderat vorgestellt worden war, sah noch mehr nach Wohnungen aus", stellte Stadträtin Martina Sigmann fest. Bürgermeister Joachim Locher versicherte, dass es sich konzeptionell weiterhin um ein Betreutes Wohnen handle. Bereits im Juli 2020 hatte der Gemeinderat sich mit dem ersten Bauantrag befasst und diesem zugestimmt. Das Bauvorhaben soll nun aber 1,14 Meter höher werden als ursprünglich geplant . Die neue Firsthöhe mit 12,14 Metern liegt weiterhin unter der zulässigen Höhe von bis zu 14 Metern. Die Traufhöhe erhöht sich auf 10,49 Meter, zulässig wären bis zu elf Meter.

Die Erhöhung sei auf die Vorgaben des Pflegedienstes "advita" mit Sitz in Berlin zurückzuführen, der das Seniorenwohnen betreiben wird. Demnach müsse das Erdgeschoss eine Höhe von drei Metern haben. In der Folge erhöht sich die komplette Gebäudehöhe. Auch die Lage des Gebäudes verschiebt sich in östliche Richtung. "Die Baugrenzen sind weiterhin alle eingehalten, und die baurechtlichen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden vollumfänglich eingehalten", betonte Locher. Bauherr ist nun die "SWW Real Estate GmbH" mit Sitz in Waghäusel.

"Ich finde es schade, dass der ursprüngliche Wunsch des Gemeinderates, dort ein Mehrgenerationenwohnen zu realisieren, nicht umgesetzt wird", sagte Sigmann. "Die Idee, hier auch Wohnraum für junge Familien zu schaffen, ist im Konzept nicht mehr enthalten. Auch der ursprüngliche Wunsch des Gemeinderates, dort Eigentumswohnungen anzubieten, ist nicht mehr vorgesehen", führte der Rathauschef aus.

Wie viel die Gemeinde für das Grundstück bekommen hat, möchte Locher nicht preisgeben. Und auch bei einer Eingrenzung tut sich das Stadtoberhaupt ein wenig schwer. "Groß siebenstellig" sei die Summe allerdings nicht, meint er.

Unabhängig von der Kritik an der Veränderung der ursprünglich vorgestellten Konzeption musste der Gemeinderat förmlich über den vorliegenden Bauantrag entscheiden. Die Bürgervertreter erteilten ihr Einvernehmen und stimmten dem Bauvorhaben geschlossen zu.