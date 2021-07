Das Rathaus in Waibstadt. Foto: Weindl

Waibstadt. (cla) Verschiedene Themen beschäftigten den Gemeinderat bei seiner vergangenen Sitzung. So regte Stadtrat Thomas Ehrmann an, zwei Wohnmobilstellplätze auszuweisen. Mögliche Standorte könnten vor der Stadthalle oder dem Hallenbad sein. "Es muss kein Luxus werden. Mir geht es darum, dass man als Gast mit einem langen Wohnmobil legal über Nacht in Waibstadt stehen darf", sagte Ehrmann. "Ich habe nichts dagegen, wenn sich ein sinnvoller Platz findet", antwortete Bürgermeister Joachim Locher.

Stadtrat Robert Lehnert fragte nach, wann die beiden Hochwasserrückhaltebecken fertig sind. Vor allem die Nutzung der Wege entlang der Becken sei für die Bürger von großem Interesse. "Die Fertigstellung der Becken und der Wege sollte im September erfolgen", machte Locher Hoffnung, dass bald wieder Spaziergänger und Radfahrer auf den Wegen unterwegs sein können.

Um 2,9 Prozent erhöhen sich die Kindergartenbeiträge ab September. Damit folgt der Gemeinderat einstimmig den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände. Mit diesem Gebührensatz wird angestrebt, dass die Eltern rund 20 Prozent der tatsächlichen Kosten tragen. "Die Erhöhungen sind sehr moderat. Unabhängig davon haben wir während der Pandemie-bedingten Schließung der Kindergärten mehrere Monate lang die Gebühren komplett erlassen", sagte Stadtrat Kurt Lenz dazu. "Wir behalten die soziale Staffelung bei. Die Anzahl der Kinder wird bei der Höhe der Beiträge berücksichtigt", betonte Daisbachs Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner.

Einstimmig nahm der Gemeinderat die Anpassung des Vertrages mit der "Komm.One" an, dem IT-Dienstleister der baden-württembergischen Kommunen. "Unter dem Strich wird es für uns bis zu zehn Prozent günstiger werden", freute sich Stadtkämmerer Markus Zappe. Hintergrund sei, dass die "Komm.One" durch eine Fusion größer geworden sei und dadurch am Markt bessere Preise erzielen könne. "Die Schwierigkeit bei den Verhandlungen bestand darin, eine Lösung zu finden, dass wegen unterschiedlicher Buchhaltungsprogramme, die eingesetzt werden, kleine Kommunen nicht schlechter als große Kommunen gestellt werden", erläuterte Zappe. Dies sei auf Initiative der Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) gelungen.

Ein Anwohner vom "Daisbacher Berg" machte darauf aufmerksam, dass dort auf einem öffentlichen Parkplatz seit zehn Monaten Baumaterialien und Bauschutt im Zuge des örtlichen Glasfaserausbaus lagern würden. Er beklagte Lärm und Abgase, eine Gefährdung der Verkehrssicherheit wegen nicht begehbarer Gehwege und die Lagerung von Baumaterialien auf privaten Grundstücken. Zudem warf er die Frage auf, warum die Stadt für Lagerzwecke einen öffentlichen Parkplatz zur Verfügung stellt. "In Abstimmung mit der Baufirma soll dieser Parkplatz schnellstmöglich frei gemacht werden", sicherte Stadtbaumeister Bernd Kiermeier zu. "Dass die Stadt bei größeren Baumaßnahmen öffentliche Flächen zur Lagerung von Baumaterialien zur Verfügung stellt, ist üblich", antwortete der Bürgermeister. Das Straßenverkehrsamt des Rhein-Neckar-Kreises sei bereits vor Ort gewesen und habe die Verkehrssicherheit bestätigt. Zudem teilte Locher mit, dass die Bauarbeiten für die Breitbandversorgung, die in diesem Monat wieder aufgenommen wurden, Ende 2021 abgeschlossen sein sollen.