Waibstadt. (cla) Endlich geht es wieder "In die Vollen" auf der Kegelbahn der Sportgemeinschaft: Die veraltete Steuerungstechnik der vollautomatischen Bahn im Clubhaus wurde erneuert, um den Gästen wieder gesellige Kegelabende zu ermöglichen. Möglich wurde die Maßnahme dank einer Spende von "TSG hilft e. V.", dem Hilfsfonds der Hoffenheimer Bundesliga-Fußballer für die Vereine der Region.

Bei der SG ist man stolz auf das moderne Vereinsheim. Viele Einzelmaßnahmen wurden in den vergangenen Jahren erledigt, damit das alte Clubhaus über dem Sportplatz wieder in neuem Glanz erstrahlt. Zuletzt wurde eine neue Theke eingebaut und das Mobiliar erneuert. Ausgerechnet als die Modernisierung in den letzten Zügen lag, gab die Steuerungstechnik der Kegelbahn den Geist auf.

Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb der Vereinsgaststätte sind in Zeiten der Corona-Krise spärlich, und in die Modernisierung des Clubhauses war ohnehin schon viel Geld geflossen, sodass sich die Vorstandschaft grundsätzlich Gedanken machte, ob es Sinn ergibt, eine große Investition in die neue Steuerungstechnik der Kegelbahn zu tätigen. "Wir haben sehr treue Stammgäste. Allein vier Kegelklubs nutzen unsere Bahn regelmäßig", erzählt Markus Stumpf. Auch die vereinseigenen Fußballer kegeln gerne. Der SG-Vorsitzende wollte die Kegelbahn deshalb unbedingt erhalten. "Wir bieten mit unserer Bahn einen beliebten Treffpunkt, vorwiegend für die ältere Generation. Unsere Gäste treiben hier Sport und erleben gesellige Abende", erklärt Stumpf. Da der Verein die Investition aber allein nicht stemmen konnte, reichte der umtriebige Ehrenamtler das Projekt bei "TSG hilft" ein. Kurze Zeit später erhielt der Waibstadter Fußballverein die erfreuliche Nachricht, dass die notwendige finanzielle Unterstützung gewährt wird, mit der die Maßnahme nun verwirklicht werden konnte.

"Für unseren Verein und die Kegler ist das natürlich super", freut sich Stumpf über die Solidarität des benachbarten Hoffenheimer Bundesligisten mit den kleinen Vereinen der Region. Der Eigenbeitrag, den der Verein leistete, soll im Laufe der Jahre über die stundenweise Vermietung der Bahn wieder erwirtschaftet werden. "Neue Kegelfreunde sind bei uns jederzeit willkommen", verweist der SG- Vorsitzende darauf, dass noch ausreichend freie Zeitfenster zum Kegeln zur Verfügung stehen. Auch für Kindergeburtstage oder Firmen-Events könne die Bahn gebucht werden.

"Wir gehen mit der Zeit und sind jetzt eine Kegelbahn 2.0", scherzt Stumpf und erzählt, dass er selbst gerne kegelt. Mit der neuen Technik sei nun digital zu sehen, wer wie viele Kegel geworfen hat. Früher musste das mit Kreide auf einer Tafel an der Wand protokolliert werden. Jetzt hilft der Computer beim Zählen. "Das ist echt eine feine Sache."

Den Vereinsvorsitzenden reizt am Kegeln vor allem der sportliche Wettkampf. "Das Messen mit anderen. Der Ärger, wenn man einen Wurf verhunzt oder wenn nicht so viele Kegel fallen, wie man es sich wünscht. Und natürlich der Triumph über den Gegner, wenn man ihn besiegt hat", schildert der Vorsitzende, was ihm am Kegeln so gut gefällt. "Da fallen dann lockere Sprüche. Die Geselligkeit macht es ja auch aus", resümiert Stumpf.

Künftig werden nach der Modernisierung wieder mehr gesellige Kegelabende im SG-Clubhaus in der Jahnstraße stattfinden können. Dann wird im Kegler-Jargon über "Kränze", "Pudel" oder das "Abräumen" philosophiert. Und es heißt für die Sportlerinnen und Sportler wieder: "Gut Holz" – nun aber mit digitaler Unterstützung.