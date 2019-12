Sinsheim/Waibstadt. (pol) Eine 53-jährige Frau an den Haaren gezogen und ihr in die Hand gebissen haben zwei Täter, die jetzt dringend von der Polizei gesucht werden.

Die Tat ereignete sich am späten Freitagabend in einem Linienbus, der Besucher des Bundesligaspiels vom Sinsheimer Stadion zurückbringt. Als sich der Bus gegen 23.30 Uhr auf der Bundesstraße auf Höhe der Tankstelle Kiefer in Waibstadt befand, wurde die Frau von einem der Männer an den Haaren gezogen.

Als sie sich wehren wollte, biss ihr ein zweiter Mann in die Hand. Sowohl die beiden Unbekannten als auch die 53-Jährige stiegen mit ihren Bekannten an der Haltestelle in Waibstadt aus. Die Männer verschwanden, berichtet die Polizei.

Die Verletzte begab sich zur Behandlung in eine Klinik.

Der erste Täter sei circa 50 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er habe eine kräftige Figur und eine schwarze Datschkappe getragen. Der zweite Täter sei ebenfalls circa 50 Jahre alt, kleiner als sein Begleiter und von kräftiger Statur. Er habe helle, lichte Haare.

Der Polizeiposten Waibstadt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls im voll besetzten Bus werden gebeten, die Polizei unter Telefon 07263 / 5807 oder 07261 / 6900 anzurufen.