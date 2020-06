Waibstadt. (cla) Alle "Wasserratten" dürfen sich freuen, denn es geht wieder los: Das Waibstadter Hallen-Freibad öffnet ab Dienstag, 23. Juni, wieder zu den üblichen Öffnungszeiten seine Türen. Dies ist möglich, nachdem die Landesregierung die Corona-Sportstättenverordnung gelockert hat.

"Das Team des Hallenbades hat das Schwimmbad sehr gut auf den ,Pandemiebetrieb‘ vorbereitet und ein spezielles Hygienekonzept für das Hallenbad erarbeitet", erklärte Bürgermeister Joachim Locher. Ab Dienstag dürfen sich also bis zu 30 Schwimmer gleichzeitig unter Wahrung des Mindestabstandes im Schwimmerbecken aufhalten. Außerdem dürfen weitere 24 Personen im Nichtschwimmerbereich des Bades planschen. "Auch zu Zeiten vor der Corona-Krise wurden diese Zahlen zum Großteil gar nicht erreicht. Die Besucher müssen sich daher zunächst nicht telefonisch anmelden", informierte Hauptamtsleiter Marc Fischer. Wer sich aktuell über die Besucherzahlen informieren möchte, kann sich unter der Telefonnummer 07263 / 3380 an das Bäderpersonal wenden.

Das Hallenbad bietet seinen Gästen somit den Vorteil, dass man im Gegensatz zu den meisten Freibädern und Erlebnisbädern der Region spontan ohne vorherige Reservierung schwimmen kann. Allerdings muss der Rutsch- und Sprungbereich vorerst geschlossen bleiben. Auch das Duschen nach dem Badebesuch ist aufgrund der geltenden Verordnung der Landesregierung nicht erlaubt. Jeder Besucher muss vor Betreten des Bades zudem seine Adressdaten hinterlassen, damit im Falle einer Infizierung die Infektionskette nachvollzogen werden kann.

Die Öffnungszeiten des Hallenbades sind von Dienstag bis Freitag, von 15 bis 21 Uhr. Mittwochs kann bis 21.30 Uhr geschwommen werden. Am Wochenende öffnet das Bad am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Montags bleibt das Bad geschlossen, informiert die Stadt.