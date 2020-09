Waibstadt. (pol/mare) In Waibstadt hat sich am Montagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei meldet, wurde gegen 8.30 Uhr in der Siemensstraße eine Fußgängerin von einem Radlader erfasst.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen der alarmierten Rettungskräfte erlag die Frau noch am Unfallort ihren Verletzungen. Neben den Unfallermittlern des Verkehrsdienstes Heidelberg wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Der Radlader wurde sichergestellt. Die Psychosoziale-Notfall-Versorgung des DRK begleitete die Einsatzkräfte der Polizei und der Rettungskräfte vor Ort und unterstützt die Angehörigen.

Die Ursache für den Unfall ist bisher noch unklar.

Update: Montag, 7. September 2020, 12.54 Uhr