Von Christian Laier

Waibstadt. Einmal bunt gemischt durch das ganze Spektrum der Kommunalpolitik – mit verschiedenen Themen vom Kindergarten über die Kläranlage bis zu Bauanträgen beschäftigte sich der Waibstadter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, die komplett harmonisch verlief und in der alle Beschlüsse einstimmig gefasst wurden.

Was muss ich für die Betreuung meines Kindes im Kindergarten bezahlen? Diese Frage stellen sich viele Eltern, die in Zeiten der Corona-Pandemie finanzielle Einbußen hinnehmen mussten. Wie in jedem Jahr beschäftigte sich das Gremium nun mit der Festlegung der Elternbeiträge für das kommende Kindergartenjahr und orientierte sich an den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände.

Auf dieser Grundlage wird angestrebt, rund 20 Prozent der Betriebsausgaben in den Kindergärten durch Elternbeiträge zu decken. Hierzu ist es notwendig, die Beiträge um 1,9 Prozent zu erhöhen. "Diese moderate Erhöhung bleibt bewusst hinter der tatsächlichen Kostensteigerung zurück, um so einerseits die Einnahmeausfälle nicht zu groß werden zu lassen, andererseits aber auch die Eltern nicht über Gebühr zu belasten", erklärte Bürgermeister Joachim Locher. Eine Familie, die drei Kinder in der Ganztagsbetreuung hat, muss im neuen Kindergartenjahr beispielsweise mit Mehrkosten von monatlich insgesamt zusammen neun Euro für die Betreuung rechnen. Die Stadträte stimmten dieser Anpassung zu.

Auch Reparaturen in der Kläranlage standen auf der Tagesordnung. Die Instandsetzung eines Schlammstapelbehälters in der städtischen Kläranlage kostet die Stadt viel Geld. Ende Juni war die Behälterwand eines 28 Jahre alten emaillierten Stahlbehälters im unteren Bereich geborsten. Daraufhin musste er notentleert und notdürftig repariert werden. Da er mit der Fundamentplatte vergossen ist, muss eine Spezialfirma einen neuen Behälter mit den erforderlichen Sondermaßen herstellen. Der Gemeinderat beauftragte die Firma Börger aus Borken-Weseke als wirtschaftlichsten Anbieter, die neue Stahlhülle zum Preis von rund 65.000 Euro zu liefern und zu montieren. Die Instandsetzung der Einbauten erfolgt durch das Personal des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung selbst. Hier wird mit Zusatzkosten von rund 13.000 Euro gerechnet.

Erfreut zeigte sich das Gremium, dass das durch einen Brand zerstörte Wohngebäude in der Amalienstraße mittlerweile saniert wird. Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zum vorliegenden Bauantrag, das bislang nicht als Wohnraum genutzte Dachgeschoss nun ebenfalls vollständig zu Wohnzwecken auszubauen.

Insgesamt hat das Gebäude dann künftig elf Wohnungen. An der Grundsubstanz wie der Höhe und Größe des Gebäudes soll sich nichts verändern. Große Sorgen machten sich die Stadträte um die Parkplatzsituation vor Ort. Aktuell sei das Parken in diesem Bereich schon sehr kompliziert. Rettungsfahrzeuge hätten mittlerweile Probleme, die Amalienstraße zu passieren. "Bei elf Wohnungen kann man heutzutage von 22 Fahrzeugen ausgehen. Schon jetzt sind die Parkplätze dort überlastet", fand Stadtrat Winfried Glasbrenner. "Das Parken wird dort ein riesiges Problem werden. Unser Ordnungsamt muss an dieser Stelle dann dafür sorgen, dass der Verkehr noch fließen kann", sagte Stadtrat Robert Lehnert. Und der technische Bauamtsleiter Bernd Kiermeier betonte: "Eine Einbahnstraßenregelung könnte hier eine Option sein." Inwieweit weitere Stellplätze vom Bauherrn gefordert werden, prüfe das Baurechtsamt des Landkreises.

Ebenfalls zugestimmt wurde dem Bauantrag zum "Betreuten Wohnen mit Tagespflege und Demenz-Wohngruppe" auf dem Gelände des alten katholischen Kindergartens in der Friedrich-Ebert-Straße (wir haben mehrfach darüber berichtet). "Der vorliegende Bauantrag hält sich komplett an die Vorgaben des vorhabenbezogenen Bebauungsplans", informierte Bürgermeister Locher. Betrieben werden soll das Seniorenwohnen von der Firma "advita Pflegedienst GmbH" mit Sitz in Berlin. Bauherr ist die "Reinhard Real Estate GmbH" mit Sitz in Sandhausen.

Bürgermeister Locher informierte außerdem darüber, dass die Firma BBV gerade dabei ist, die Hausanschlüsse an ihr Glasfasernetz in Daisbach fertigzustellen. In Waibstadt sollen die Bauarbeiten spätestens im Oktober fortgeführt werden. Des Weiteren wird sich die Stadt an der Aktion "Stadtradeln" beteiligen, die vom 20. September bis 10. Oktober stattfindet. Interessenten können sich im Internet unter www.stadtradeln.de/waibstadt anmelden.

Auch in diesem Jahr nimmt die Stadt am Förderprogramm des Landes für Streuobstwiesen teil. 15 Personen haben Anträge gestellt, 393 Obstbäume auf Waibstadter Gemarkung sollen im Rahmen dieses Programmes gepflegt werden. Bei der Sitzung ging es außerdem um die Naturgruppe des Städtischen Kindergartens. Sie konnte wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant ihren Betrieb aufnehmen und soll nun im September starten.