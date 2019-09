Von Christian Laier

Waibstadt. Keine Angst vor 900 Grad Celsius heißem Schmiedefeuer sollte man haben, wenn man die Werkstatt von Klaus Kreth in der Waibstadter Hauptstraße betritt. Zwar ist das Feuer nicht mehr regelmäßig an, was an der über die Jahre gesunkenen Nachfrage nach Schmiedearbeiten liegt. Doch hin und wieder wird noch eingeheizt. "Die künstlerischen Tätigkeiten machen mir besonders viel Spaß. Aber auch das Anfertigen von Treppen ist immer eine Herausforderung", berichtet der Schlossermeister.

Die Schlosserei Kreth wurde vor über 70 Jahren in Waibstadt vom mittlerweile verstorbenen August Kreth gegründet und wird seit 1986 vom Sohn weitergeführt. Nach der Ausbildung zum Bauschlosser im elterlichen Betrieb im Jahr 1970 hat der heute 64-jährige Schlossermeister nach dem Ablegen der Meisterprüfung den Betrieb übernommen. Fest zum Inventar gehört der mittlerweile einzige Mitarbeiter Waldemar Schäfer, der dem Betrieb seit 26 Jahren angehört. "Darauf bin ich stolz. Eine so lange Betriebszugehörigkeit ist in der heutigen Zeit außergewöhnlich", freut sich der Chef über die treuen Dienste seines Angestellten. Wie in einem kleinen mittelständischen Familienunternehmen oft üblich, kümmert sich Ehefrau Heike Kreth um die Buchhaltung.

"Die meisten Aufträge bekommen wir zum Erstellen und Anbringen von Edelstahl-Balkongeländern mit Glas- oder Blechfüllung", gewährt der Chef einen Blick in die Auftragsbücher. Treppen aus Stahl, Garagentore, Stahltüren, Handläufe oder Sonderanfertigungen aus Edelstahl auf Bestellung runden das Portfolio des Schlossermeisters ab.

"Die ganze Woche über sind wir auf unseren Baustellen unterwegs, um die Gewerke anzubringen. Bei schlechtem Wetter fertigen wir die Produkte in unserer Werkstatt. Auf der Baustelle brauchen wir dann gutes Wetter, denn zum Schweißen von Edelstahl sollte es nicht regnen", erklärt Kreth. Egal ist das Wetter aus beruflicher Sicht dann am Wochenende, wenn es gilt, im Büro Angebote zu schreiben und Rechnungen zu erstellen.

"Mit dem Feierabend ist es als Schlossermeister so eine Sache", berichtet der erfahrene Handwerksmeister. Grund ist der Schlüsseldienst, den er ebenfalls anbietet. Wenn sich jemand ausgesperrt hat und bei der Schlosserei Kreth anruft, eilt der Chef persönlich mit seinem Fachwerkzeug zur Wohnung, um die verschlossene Türe zu öffnen.

Viel unterwegs ist man als Bauschlosser. "Die Reichweite der Baustellen umfasst den gesamten Rhein-Neckar-Raum", erklärt Kreth. Und unter Stress steht er regelmäßig: "Die Kunden bauen heutzutage ordentlich Druck auf, dass die Aufträge schnell erledigt werden müssen", beschreibt der erfahrene Schlosser die veränderte Erwartungshaltung der Kundschaft über die Jahre.

In seinem Element ist Klaus Kreth, wenn er das Schmiedefeuer entfacht. Bei 900 Grad Celsius Hitze wird das Eisen dann bis zur Weißglut erhitzt und anschließend mit einem Hammer bearbeitet und in Form gebracht. Auf diese Weise entstehen kunstvoll gestaltete Gitter, Zäune oder Tore. "Diese künstlerischen Arbeiten sind aber leider kaum noch gefragt", bedauert der Kunstschlosser.

Wer den Beruf, der sich heute "Metallbauer" nennt, erlernen möchte, absolviert eine Ausbildung über dreieinhalb Jahre. Nach dem Sammeln von Berufserfahrung kann man die Meisterprüfung ablegen. Aber was sollte ein Azubi mitbringen, um im Beruf des Bauschlossers bestehen zu können? "Man muss körperlich fit sein, anpacken können, über handwerkliches Geschick verfügen und sollte keine Höhenangst haben", bringt der Meister die wesentlichen Anforderungen seines Berufes auf den Punkt. Früher hat die Schlosserei Kreth noch selbst ausgebildet. "In den letzten Jahren gab es aber keine Nachfrage mehr nach Ausbildungsplätzen, weshalb wir die Ausbildung eingestellt haben", sagt der Mittelständler und ergänzt: "Wer mit dem Gedanken der Selbstständigkeit spielt, sollte unbedingt auch über betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen."

Denkt Klaus Kreth mit 64 Jahren kurz vor dem "Rentenalter" schon daran, sich zur Ruhe zu setzen? "Der Beruf ist so abwechslungsreich, dass ich ihn noch ein paar Jahre ausüben möchte", strahlt der Schlossermeister und verabschiedet sich: "Ich muss zur nächsten Baustelle weiter."