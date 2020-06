Nach und nach dürfen die Kindergartenkinder des Städtischen Kindergartens wieder zurück in „ihren“ Kindergarten. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Eltern für die vergangenen drei Monate Monate keine Beiträge bezahlen müssen. Foto:Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Einen für die Eltern der Kinder des Städtischen Kindergartens und der Kernzeitbetreuung erfreulichen Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung: Die bislang ausgesetzten Elternbeiträge für die Monate April, Mai und Juni werden endgültig erlassen. Für die Inanspruchnahme der Notbetreuung sowie der erweiterten Notbetreuung werden aber anteilig Gebühren erhoben.

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Betreuung der Kinder im Kindergarten und der Kernzeit ab dem 18. März verboten worden. Eine Notbetreuung fand jedoch für die Kinder systemrelevanter Eltern statt. "Die Forderung der Eltern nach einer Erstattung der Gebühren aufgrund der nicht erbrachten Betreuungsleistung ist grundsätzlich nachvollziehbar", äußerte Bürgermeister Joachim Locher Verständnis. Allerdings müsse auch darauf hingewiesen werden, dass die Nicht-Erbringung der Kinderbetreuung nicht auf ein Verschulden der Stadt als Träger zurückgehe, sondern in der durch das Corona-Virus ausgehenden Gefährdungslage begründet war.

"Die kommunalen Satzungen begründen in der Regel für solche Fälle keinen Erstattungsanspruch der Eltern", betonte Locher. Das Aussetzen oder deren Erlass sei eine Entscheidung, die kommunalpolitisch getroffen werde, aber nicht rechtlich zwingend wäre. "Zugleich muss auch darauf hingewiesen werden, dass durch das Aufrechterhalten der Notbetreuung und die Weiterbeschäftigung des Personals auf Seiten der Träger kein Rückgang der Kosten zu verzeichnen war", erläuterte das Stadtoberhaupt.

Die Diskussion im Gemeinderat zeigte, dass dort einhellig die Meinung vertreten wurde, dass die Eltern in dieser Zeit finanziell entlastet werden sollten, zumal die Betreuungsleistungen mit Ausnahme der Notbetreuung auch tatsächlich nicht erbracht werden durften. Zudem wurden bereits in einigen umliegenden Städten und Gemeinden die Elternbeiträge erlassen. Die Ratsmitglieder waren der Meinung, dass sie in ihrer Entscheidung auch dem Gleichheitsgedanken folgen sollten.

Somit übernimmt die Stadtkasse die monatlich anfallenden Kosten in Höhe von rund 37.000 Euro komplett. "Durch die Ausgleichszahlungen des Landes werden maximal die Hälfte der ausgefallenen Einnahmen abgedeckt werden", erläuterte Locher. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, zunächst die Beiträge für die Monate April und Mai zu erlassen. Stadtrat Robert Lenz regte jedoch an, auch die Kosten für den Juni gleich mit einzubeziehen. er argumentierte, dass erst ab Juli wieder ein einigermaßen normaler Betrieb stattfinden werde.

"Durch den Erlass sollten wir als Stadt mit gutem Beispiel vorangehen", spielte Gemeinderat Jörg Küllmar auf die noch offene Entscheidung der kirchlichen Träger der beiden anderen Kindergärten an. "Familien mit kleinen Kindern sind durch die Corona-Krise stark belastet. Eine finanzielle Entlastung tut ihnen gut", sagte Daisbachs Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner. Und Stadtrat Mirco Büchler fand: "Die drei Kindergärten im Ort sollten alle Eltern gleich behandeln."

Bürgermeister-Stellvertreter Kurt Lenz sorgte sich um die Entwicklung des städtischen Haushalts: "Das Defizit bei den Kindergärten wird nach diesem Erlass sicher noch größer werden, weil wir auch den Ausfall der kirchlichen Träger werden mittragen müssen. Dies wird sich massiv auf den Haushalt auswirken." Einstimmig votierten die Bürgervertreter schließlich für den Erlass der Beiträge für die Monate April, Mai und Juni.

Anders verhält es sich bei den Kindern, die in der Notbetreuung waren. Hier werden entsprechend den Empfehlungen des Gemeindetags die Gebühren nach dem betreuten Zeitanteil erhoben. "Nur diese Vorgehensweise ist von den aktuellen Gebührenordnungen gedeckt", unterstrich der Bürgermeister.