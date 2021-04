Waibstadt. (cla) In der Stadt wird fleißig getestet: Während die Jugendlichen der Realschule zwei Mal pro Woche selbst testen, ob sie sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, bietet die "Schwarzbach-Apotheke" für Waibstädter seit dieser Woche kostenlose "Bürgertests" an.

Die Tests finden in einem Nebenraum der Apotheke an der Rückseite des Gebäudes mit separatem Eingang statt. Für die Test an Personen, die keine Erkältungssymptome haben, ist geschultes Personal zuständig. Apotheker Hermann Roth hat dazu ein vierköpfiges Team zusammengestellt, das die Tests von Montag bis Freitag immer am Nachmittag von 15 bis 18 Uhr vornimmt. Interessierte müssen sich zwingend unter Telefon 07263 / 911021 anmelden und fünf Minuten vor dem Termin da sein für die Formalitäten. Das Ergebnis wird nach 15 Minuten Wartezeit persönlich mitgeteilt, auf Wunsch wird auch eine Bescheinigung erstellt.

"Wer zum Test kommt, sollte eine halbe Stunde vorher keine Zigaretten oder Kaugummis konsumieren und nichts essen oder trinken. Sonst könnten die Werte verfälscht werden", erklärte Roth. Die Nachfrage nach den kostenlosen Testterminen sei enorm. "Ich habe mich verpflichtet gefühlt, etwas für Waibstadt zu tun und bin sehr glücklich, dass wir diesen Service anbieten können", sagte er. In den ersten Tagen gab es nur negative Ergebnisse.

"Ich bin froh, dass sich in Waibstadt jetzt alle testen lassen können", sagte Bürgermeister Joachim Locher, als er sich am Freitagmittag dort selbst testen ließ. "Erleichtert" war er, als er erfuhr, dass bei ihm alles in Ordnung ist. Locher und Roth standen bereits seit Längerem in Kontakt, um das Angebot zu ermöglichen. So vermittelte der Bürgermeister der Apotheke zwei Mitarbeitende, die nun zum Testteam gehören.

Für sein Testteam kann Apotheker Hermann Roth (links) noch Unterstützung gebrauchen. Wer medizinische Vorkenntnisse hat, kann sich bei ihm melden. Foto: Christian Laier

Und auch die Realschule testet. "Ein Klassenzimmer sollte ein Klassenzimmer bleiben, soweit dies organisatorisch möglich ist", sagt Schulleiter Fabian Hilgenfeldt. Das Klassenzimmer sei ein wichtiger Lernraum, "ein Raum, in dem man sich in gewisser Weise zu Hause und wohl fühlen sollte." Daher hat sich die Schule dazu entschlossen, die zwei Mal wöchentlich stattfindenden Antigen-Tests in der Sporthalle zu organisieren. Ein großer Teil der Sporthalle wurde extra umgestaltet, sodass jede Klasse in einem räumlich getrennten Bereich und in einem festen Zeitfenster, immer montags und donnerstags zwischen 8 und 13 Uhr, ihre Tests vornehmen kann. Dafür hat jeder Schüler immer den selben, mit einer Nummer versehenen Platz.

Nach dem Selbsttest würden die Jugendlichen umgehend die Sporthalle verlassen, noch bevor das Testergebnis vorliegt, erklärt Hilgenfeldt. Die Ergebnisse werden erst im Anschluss vom anwesenden Personal abgelesen. Über die Platznummer kann jeder Test dem entsprechenden Schüler zugeordnet werden. Bei einem positiven Ergebnis wird die Schulverwaltung informiert, die das Kind dann aus der Lerngruppe herausnimmt und betreut, während die Schule zeitgleich mit den entsprechenden Eltern und dem Gesundheitsamt Kontakt aufnimmt. Auch das Schulpersonal wird in gleichen Abständen getestet.

Die Realschule sucht weitere Helfende, die nicht in der Schule arbeiten, um das Personal im Testzentrum zu unterstützen.