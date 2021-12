Von Christian Laier

Waibstadt. Selten wurde im Gemeinderat in den vergangenen Jahren so intensiv diskutiert wie im Rahmen der Beschlussfassung über die von einem Investor im Ortsteil Daisbach geplante Bebauung des Areals Daisbachtalstraße 95. Nachdem der Daisbacher Ortschaftsrat in der Vorwoche den Grundsatzbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan abgelehnt hatte, war die Entscheidung des Gemeinderats mit Spannung erwartet worden. Nach einem konstruktiven Austausch unter den Bürgervertretern konnte schließlich ein Kompromiss gefunden werden, den die große Mehrheit im Gemeinderat mitträgt.

> Was ist geplant? Auf dem seit 1980 brach liegenden Areal am Daisbacher Ortsrand soll mit privaten Finanzmitteln eine "Wohnbebauung mit nicht störenden Gewerbeeinheiten" realisiert werden. Ein Gebiet mit circa 95 Wohneinheiten soll als "urbanes Quartier" entstehen. Zusätzlich sollen seniorengerechte und betreute Wohnungen, kleinere Einzelhandels-Einheiten und ein "Boardinghaus" gebaut werden. Die dortige Villa soll erhalten bleiben. Investor ist der Projektentwickler "Ehret und Klein" aus Starnberg.

> Wie ist die bisherige rechtliche Lage? Es besteht ein Bebauungsplan aus dem Jahr 2004. Damals wollte ein anderer Investor an derselben Stelle ein Wellnesshotel bauen, was aber nie realisiert wurde. Der neue Grundstückseigentümer hat nun beantragt, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen, um die beabsichtigte Wohnbebauung realisieren zu können.

> Was spricht für das Bauvorhaben? Die Befürworter des Projektes freuen sich darüber, dass ein privater Investor neuen Wohnraum schafft, der aus ihrer Sicht dringend benötigt wird, weil viele Menschen keine passenden Wohnungen finden. Besonders der geringe Flächenverbrauch bei gleichzeitiger Schaffung von viel Wohnflächen und die ökologische Bauweise wurden in der Diskussion immer wieder angeführt. Dies entspreche genau den Wünschen, die die Landesregierung für Neubauprojekte kommuniziert habe. Bürgermeister Joachim Locher sprach von einer "großen Chance für Waibstadt" und einem "Modellprojekt für den ganzen Rhein-Neckar-Kreis". Die neuen Einwohner könnten auch den örtlichen Vereinen beitreten. Auch der finanzielle Aspekt sei zu bedenken, schließlich erhalte die Stadt für jeden neuen Einwohner Zuweisungen vom Land.

> Welche Argumente sprechen gegen die Bebauung? Die Kritiker des Projektes halten die Bauweise für zu massiv. Das Projekt passe nicht in die Landschaft. Auch der Abstand zum angrenzenden Waldgebiet sei zu gering. Zudem sei die Meinung in Daisbach, dass das Projekt überdimensioniert sein könnte und möglicherweise die Menge der Wohnungen den Bedarf im Ort übersteige, was zu Leerstand führen könnte. Durch die Struktur des Quartiers könne ein "Ort im Ort" entstehen. Ebenso sorgen sich Daisbacher Einwohner, dass die hochwertige Bauweise ein zahlungskräftiges Klientel anlocken könnte, das sich nicht in den Ort integriert. Zudem könnte die Verkehrsbelastung zunehmen, weil bis zu 150 Fahrzeuge von Anwohnern des neuen Quartiers die Verkehrsinfrastruktur nutzen würden. Immer wieder wurde ausgeführt, dass die circa 95 geplanten Wohneinheiten zu viel seien.

> Warum ist das Thema so brisant? Der Gemeinderat hatte das Konzept des Investors nach der ersten Präsentation grundsätzlich begrüßt. Auch die Regionalplanung sieht das Vorhaben positiv. Der Daisbacher Ortschaftsrat lehnte den Antrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan aber mit großer Mehrheit ab. Der Waibstadter Gemeinderat ist daran zwar nicht gebunden, respektiert aber normalerweise das Votum der Daisbacher Interessenvertretung. Ein Überstimmen durch den Gemeinderat wäre daher möglich gewesen, hätte aber wohl zu Konflikten geführt. Die Bürgervertreter suchten deshalb intensiv nach einem Kompromiss, um das zu verhindern. Während der Beratung des Themas im Gemeinderat gab es auch emotionale Zwischenrufe aus dem Zuhörerbereich. Bürgermeister Locher ermahnte die Zuhörer, Unmutsbekunden zu unterlassen.

> Was hat der Gemeinderat beschlossen? Der Gemeinderat folgte schließlich einem Kompromissvorschlag, den Stadtrat Kurt Lenz in die Diskussion eingebracht hatte, und beschloss bei elf Ja- und drei Nein-Stimmen, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen, der es dem Investor grundsätzlich ermöglichen würde, seine Planung umzusetzen. Allerdings wurde die im Beschlussvorschlag ursprünglich genannte Zahl von "circa 95 Wohneinheiten" im Zuge des gefundenen Kompromisses komplett gestrichen. Dafür wurde in den Beschluss aufgenommen, dass die Anzahl der Wohneinheiten zu reduzieren ist und vom Investor Abstimmungsgespräche mit den Fachbehörden sowie dem Ortschafts- und dem Gemeinderat zu führen sind.

> Wie geht es jetzt weiter? Nach der mehrheitlichen Zustimmung im Gemeinderat zur Änderung des Bebauungsplans werden im nächsten förmlichen Schritt die Öffentlichkeit sowie die zuständigen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt. Eine Umsetzung der Planung wäre dann möglich, wenn der Investor bereit ist, die Anzahl der Wohneinheiten so zu reduzieren, dass die Bürgervertreter der Planung zustimmen.