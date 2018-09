Hier am Sportplatz soll die Mobilfunkantenne errichtet werden. Foto: Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach. (wig) Das Dauerthema des schlechten Handy-Empfangs beschäftigte den Ortschaftsrat auch in seiner jüngsten Sitzung. Nach einem "Runden Tisch" mit den Mobilfunkbetreibern im März vergangenen Jahres hatte sich die Deutsche Telekom bereit erklärt, mit einer neuen Mobilfunkstation die Versorgung von Daisbach zu verbessern. Als Standort wurde in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat der östliche Sportplatzrand, in Richtung Wald Espig, festgelegt. Der neue Mast wird eine Höhe von 25 Metern aufweisen.

Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner trat Gerüchten entgegen, dass der Vorgang nicht vorankomme. Er berichtete von der Nachricht der Telekom, wonach mittlerweile die Entwurfsplanung fertig gestellt sei und die Genehmigung der Bundesnetzagentur eingeholt worden sei. Der Bauantrag solle in Kürze eingereicht werden. Bauamtsleiter Bernd Kiermeier ergänzte, dass inzwischen ein weiterer Mobilfunkanbieter sein Interesse an einer Mitnutzung des Masts angemeldet habe.

Weiter wurde mitgeteilt, dass die Firma Overturn einen Hilfsmast zur Anbindung des dortigen Kabelverzweigers am Parkplatz in der Vierlingstraße aufstellen wird. Der Mast hat eine Höhe von weniger als zehn Metern und einen Fußdurchmesser von 19 Zentimetern.

Der außerdem geplante Hilfmast im Kreuzungsbereich Schulstraße/Waldstraße wird beim Parkplatz neben dem Altkleidercontainer aufgestellt werden, womit der in der Juli-Sitzung geäußerte Wunsch des Ortschaftsrats berücksichtigt werde. "Es wird höchste Zeit, dass sich hier was tut", lautete das Meinungsbild aus der Rats-Runde.