In der Hohlstraße steht bereits eine Internetantenne für den Kabelverzweiger an der Daisbachtalstraße. Foto: Winfried Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach. (wig) Der Ortschaftsrat steht hinter der Aufstellung des Richtfunkmastens in der Vierlingstraße. Die zehn Meter hohe Anlage sorge für eine Verbesserung des Internet-Datentransfers, die geplante Aufstellung sei seit beinahe einem Jahr absehbar und die Funkstrahlung harmlos. "So ungefährlich wie ein Baby-Phon", schätzte Gremiumsmitglied Clemens Stacke die Strahlungsrisiken ein. Dennoch soll das Thema erneut in einer Sitzung am 15. November öffentlich behandelt werden.

Dass nach dem öffentlichen Protest von Anwohnern gegen den Masten nur ein Zuhörer zur Sitzung gekommen war, verwunderte die Räte. Dennoch nahmen sie sich viel Zeit, um die Thematik zu diskutieren. Für Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner stand die Verstärkung des Kabelverzweigers Vierlingstraße, einer von vieren im Dorf, im Vordergrund. Damit werde die viel beklagte schlechte Internetversorgung verbessert. Er hob hervor, dass es sich nur um eine Richtfunkverbindung mit geringer Leistungsstärke und ohne Streuung handle: "Schon ein Busch stört die Übertragung, durch Hauswände können die Strahlen schon gar nicht".

Bürgermeister Joachim Locher erinnerte daran, dass die Firma Overturn im November 2017 angekündigt habe, das gesamte Ortsgebiet mit Vectoring-Technik auszubauen. Übertragungsraten bis 100 Mbit/s sollten dann möglich sein. Overturn habe damals schon mitgeteilt, dass diese Multifunktionsgehäuse mit Richtfunk angebunden werden sollen, sofern der Glasfaseranschluss nicht wirtschaftlicher wäre. Hierüber sei in der Januar-Sitzung des Ortschaftsrats informiert worden (allerdings ohne genauere Standortangabe). Die Geschäftsführung habe auch bestätigt, dass auf dem Mast nur die Richtfunkantenne von Overturn montiert wird. "Da es sich um einen einfachen Lampenmast handelt, wäre es aus statischen Gründen auch gar nicht möglich, andere Aufbauten vorzunehmen", sagte Locher. Der Masten sei baugenehmigungsfrei, eine Nachbarschaftsanhörung nicht vorgegeben.

Auf eine weitere Folge wies der Bürgermeister hin: Schon jetzt gebe es viele neue Anträge für Vectoring. Danach könnten die zahlreichen Hausantennen abgebaut werden: "Das heißt, weniger Antennen, weniger Funkbelastung."

Gremiumsmitglieder verwahrten sich gegen persönliche Angriffe, mit denen sie angegangen worden seien. "Hätten wir abgelehnt, wäre auch geschimpft worden", meinte Clemens Stacke. Mirco Büchler wies darauf hin, dass es bereits etliche solcher Antennen gebe. Eine neue Thematisierung im Ortschaftsrat hielten mit Wilfried Weckesser etliche Ortschaftsräte für nicht erforderlich. Thomas Schmutz hielt die vorliegenden Informationen für ausreichend, und Marcus Moser erinnerte daran, dass das Strahlungsthema bereits vor Jahren mit Overturn diskutiert worden sei. Verwiesen wurde auch auf die Zulassung der Bundesnetzagentur, "sodass alles geprüft und für in Ordnung befunden wurde", so Bürgermeister Locher.