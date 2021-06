Waibstadt-Daisbach. (wig) Der "Gänshof" heißt vermutlich so, weil hier früher auffällig viele Gänse um die Wette schnatterten. Eng ging es in der kleinen Gasse damals zu, kleine, dicht aneinander gebaute Wohnhäuser mit ebenso kleinen Scheunen und Viehställen zeugten davon, dass hier nicht gerade die Daisbacher Oberschicht zu Hause war.

"Acht Familien mit zahlreichen Kindern wohnten damals im Gänshof", meint Uwe Frei, und er muss es wissen. Im Elternhaus im Gänshof wurde er 1953 geboren, "weil die zwei einzigen Autos im Dorf nicht angesprungen sind" und seine Mutter daher nicht ins Waibstadter Krankenhaus gefahren werden konnte. Im Gänshof wuchs er auf, hier wohnt er sein ganzes Leben, hier führt er sein Architekturbüro. Frei hat sich bewusst für diesen Standort entschieden. Der besondere Charme der kleinen Gasse hat es ihm angetan, außerdem war ihm das Bekenntnis zu seinem Heimatdorf wichtig.

Gut ist auch das nachbarschaftliche Klima im Gänshof. Man pflegt seit jeher einen freundschaftlichen Umgang miteinander und versteht sich. Das ist hier auch wichtig, denn manche Häuser haben nicht mal ein eigenes oder grundbuchlich gesichertes Zugangsrecht von der öffentlichen Straße aus.

"Früher wohnten hier 50 Leute", hat Michael Winkler nachgerechnet. Seine Familie gehört wie die von Rose Wacker, geborene Freymüller, und Uwe Frei zur "Urbevölkerung" des Gänshofes.

Die elterliche Scheune hat Frei umgebaut zum Büro im Parterre und der Wohnung oben. Später wurde das Büro, in dem zurzeit vier Architekten arbeiten, in ein erworbenes Nachbargebäude, ein ehemaliger Tabakschuppen, verlagert. Zwei weitere Häuschen kamen dazu: ein Anbau an sein Elternhaus, der abgebrochen wurde, sowie ein altes Wohnhaus, das gerade so groß ist, dass sein Citroën-Oldtimer hinein passt. Die Sanierung alter Gebäude ist ein Schwerpunkt seiner Arbeit. Einige Modernisierungen im aktuellen Sanierungsgebiet "Ortsmitte Daisbach" hat er geplant, bei der "Bürgeraktion Erhaltung der Schlossruine" war er zehn Jahre lang dabei und hat, ehrenamtlich, die Bauleitung getragen.

Die Erhaltung der vorhandenen Strukturen, sowohl baulich als auch im zwischenmenschlichen Bereich, ist Frei wichtig. Dies ist im Gänshof zu spüren, in dem nicht alles abgerissen wurde. Immerhin sieben Parteien wohnen auch heute noch relativ eng beieinander in dem schmalen Gässchen, in dem allerdings schon lange keine Gänse mehr schnattern.

Das gute Klima war auch zu spüren, als die Nachbarn bereitwillig zum Fototermin kamen, um eine historische Aufnahme, die um 1925 entstand, nachzustellen.