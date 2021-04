Waibstadt-Daisbach. (wig) Wie war das mit dem Fußball früher? Und was passierte nach dem Spiel? Reinhard Stichling hat einige dieser Geschichten aus früherer Zeit, die der 1927 geborene Fritz Winkler aufgeschrieben hat, gefunden und der RNZ zur Verfügung gestellt.

Winkler beschreibt im Dialekt, dass es während des Krieges mit ein paar Waibstadtern eine gemeinsame Fußballmannschaft gab, die natürlich auch gegen andere Mannschaften angetreten ist. Er schreibt: "Donn hemmä ä Spiel gege Hoffe in Hoffe ausgetrage." Mit "großem Troß" ging es also nach Hoffenheim. Nach dem Spiel kam es dann zu Auseinandersetzungen, in deren Verlauf "mir denne Hoffemer ihrn Ball mitgnumme hewwä". Die "Rückzugsgefechte" waren aufreibend, und die Daisbacher waren froh, dass keiner Schaden davongetragen hatte, beschreibt Winkler. Den Ball haben die Daisbacher aber mitgenommen.

Als Winkler samstags von der Schule in Karlsruhe heimkam, erzählte ihm seine Mutter, dass ein Polizist da gewesen sei. Ein Hoffenheimer Junge sei bei der Auseinandersetzung verletzt worden, und Winkler sei angezeigt worden. Weder Winkler noch seine Freunde wussten etwas davon.

Die Woche darauf war der Polizist schon wieder da und ließ nicht locker. Also vereinbarten die Daisbacher, dass alle Spieler beim Rathaus zusammenkommen sollten, ebenso wie der verletzte "Hoffemer Bu", der den Täter benennen sollte. Der Polizist war einverstanden. "Am nächsten Sunndag senn mä zusammen kumme, die Waibschder und die Daischbacher, der Bühler hot noch än Oberpolizischd mitgebrocht", heißt es in den Aufschrieben über das, was am darauffolgenden Sonntag passierte. Der Junge aus Hoffenheim konnte jedoch den Täter nicht genau identifizieren.

Strafe müsse sein, meinte der Oberpolizist, der seinen Kollegen begleitet hat. Jeder sollte drei Mark zahlen, bei 13 Jungs machte das 39 Mark. Aber drei Mark bedeutete schon einen Strafbefehl. "Des mache mer onnerscht" meinte der Oberpolizist, "wir schicken Euch Quittungen über 39 mal 1 Mark Verwarnungsgebühr". Als die Quittungen mit der Post kamen und auf den meisten sein Name stand, holte Fritz Winklers Mutter erst mal den Teppichklopfer verpasste ihm eine Tracht Prügel.

Die Geschichte nahm aber noch ein gutes Ende: Mit dem gestohlenen Ball wurde 1948 das erste Verbandsspiel nach der Wiedergründung des SV Daisbach ausgetragen.