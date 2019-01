Von Winfried Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach. Das Kreischen einer Schleifmaschine in dem historischen Gebäude lässt vernehmen, dass Metall bearbeitet wird. Die alte Schmiede in der Daisbacher Kirchstraße ist jetzt auch von außen als solche zu erkennen: Eigentümer Florian Lenz hat an dem frisch renovierten Gebäude einen von Harald Hantschk neu geschmiedeten Schriftzug "Zur Schmiede" inklusive Gemeindewappen anbringen lassen.

Drinnen hat der 35-Jährige nicht nur den musealen Charakter der Dorfschmiede sorgfältig erhalten, sondern nutzt diese auch als Werkstatt und zum Restaurieren alter Landmaschinen und Geräte. Die vom Ruß grau gefärbten Wände zeugen vom früheren Schmiedebetrieb, wenn am offenen Feuer der Esse rot glühendes Eisen bearbeitet wurde. "Huf- und Wagenschmiede Fritz Stichling" steht auf einem historischen Schild, zur Erinnerung an den letzten Daisbacher Schmied. Bis Anfang der 80er- Jahre hat Stichling hier Pferde beschlagen, Eisen bereifte Leiterwagen sowie andere landwirtschaftliche Geräte repariert und Schmiedearbeiten ausgeführt. Schon sein Vater Ludwig Stichling - die Anschrift hieß damals Hinterdorfstraße 24 - war Schmied, wie aus einem Verzeichnis gewerbesteuerpflichtiger Betriebe von 1939 hervor geht. Vermutlich ging sogar dessen Vater, Ludwig senior, dem Handwerk nach

Bäuerliche Kultur ist dem 35-Jährigen wichtig

Das älteste Inventar ist der alte Blasebalg an der Decke mit der Gravur "KK 1840". Später übernahm ein motorbetriebenes Gebläse diese Aufgabe. Auch eine hölzerne Werkbank mit zwei riesigen Schraubstöcken, ein Amboss und ein alter Holzschrank mit ebenso alten Werkzeugen gehören zur Einrichtung. Ob die Schmiede tatsächlich so alt ist, wie der Blasebalg, wissen Florian Lenz und auch die Vorbesitzer nicht zu sagen. Das zum Anwesen gehörende ehemalige Bauernhaus wurde wohl in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut. Die Bewahrung der alten Schmiede und der bäuerlichen Kultur ist dem jungen Werkzeugmechaniker wichtig. Als Ausgleich zum Job bei Audi in Neckarsulm bewirtschaftet er den Gemüsegarten seines verstorbenen Großvaters weiter, ist Imker und pflegt eine Streuobstwiese.

Die Veränderungen der dörflichen Struktur und die Einstellung "dass alles Alte weg muss" bedauert er. Florian Lenz hat neben Oldtimern viele Anbaugeräte für seinen Fendt-Geräteträger erworben, auch Wagen, Kartoffelroder und andere alte landwirtschaftliche Maschinen. Zentrum seiner Aktivitäten ist jedoch die alte Schmiede: Lenz freut sich jedes Mal, wenn Passanten nicht nur grüßend mit dem Auto vorbei fahren, sondern auch, ganz wie es früher war, für ein Schwätzchen bei ihm Halt machen.