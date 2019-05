Mitten in Waibstadt braut Rainer Gamperling mit seiner Frau Martina Bier der Marke "Rega Bräu". Foto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Mitten im Ortskern in der schmalen Lerchenstraße sticht den Passanten seit geraumer Zeit ein gelbes Haus ins Auge: Gelb wie Bier ist die Fassade gestrichen. Und im Inneren des unscheinbaren Hauses verbirgt sich der Traum vieler Männer: eine kleine Biermanufaktur. Die Marke "Rega Bräu" wird in einem 300 Liter fassenden Sudhaus gebraut. "Wir sind die größte Brauerei in Waibstadt", schmunzelt der Braumeister Reiner Gamperling, wohlwissend, dass es mittlerweile nur noch diese kleine Brauerei gibt.

Das Bierbrauen ist hier aber keine reine Männersache. Die Eheleute Martina und Reiner Gamperling, im Hauptberuf beide Maschinenbauer, haben ihr Hobby zum Nebenberuf gemacht und verbringen ihre Freizeit damit, Gerstensaft zu brauen. Eine klassische Ausbildung zum Bierbrauer haben die Eheleute nicht. "Learning by doing" war die Devise, als das Bierbrauen im Jahr 1989 mit Experimenten im Kochtopf begann. "Als Bierliebhaber brauen wir Bier aus Leidenschaft. Unsere Biere sind 100 Prozent Handarbeit", versichert Reiner Gamperling.

Über das ganze Anwesen sind mehrere Zapfhähne verteilt. Im gemütlichen Wohnzimmer, auf der urigen Terrasse: Bier ist in diesem Haus allgegenwärtig. Zur besonderen Freude der Monteure, die gerne in der Ferienwohnung des Hauses übernachten und nach Feierabend das hausgebraute und frisch gezapfte Bier genießen. Einen Biergarten oder eine Brauereigaststätte, in der "Rega Bräu" ausgeschenkt wird, gibt es hingegen nicht. "Dafür sind wir zu klein, die dafür erforderlichen Mengen könnten wir gar nicht produzieren", sagt die Dame des Hauses. Kleinere Gruppen sind aber nach vorheriger Terminvereinbarung im urigen Wohnzimmer mit Zapfanlage regelmäßige und gern gesehene Gäste. Nach einer Brauereiführung mit Hintergrundinfos zum Brauen stehen dann drei Sorten hausgemachtes Bier zur Verkostung bereit.

Kann man das Bier kaufen? "Ja, klar. Aber nur direkt bei uns, nicht im Handel. Auf Vorbestellung füllen wir Flaschen ab. Das ist von Hand aber aufwendig. Am Liebsten verkaufen wir deshalb Fassbier. Die Zapfanlage bekommen unsere Kunden kostenlos ausgeliehen", erklärt der Hobbybrauer. Die Besonderheit der 20-Liter-Fässer liegt darin, dass mit der speziell darauf abgestimmten Zapfanlage kein CO2 benötigt wird. Zudem sind sie einfach zu bedienen. "Dadurch bleibt unser Bier auch angezapft für längere Zeit in gleicher Qualität", verspricht der Brauereichef. Die Fässer gibt es in Größen von fünf bis 20 Litern zum Preis von drei Euro pro Liter. Die dekorativen Flaschen kosten wegen des Aufwands beim Abfüllen deutlich mehr, eignen sich aber als besonderes Geschenk für Bierliebhaber.

Die Biere werden nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, betont Reiner Gamperling. Zudem seien alle Sorten ungefiltert, um die Nährstoffe zu erhalten. Zur Auswahl stehen "Rega Rauch", ein Rauchbier von kräftiger Farbe, "Rega Dunkel", leicht rötlich und spritzig und besonders bei Frauen beliebt, sowie "Rega 56", ein Kellerbier, das an ein Pils erinnert. Nicht immer sind alle Sorten vorrätig, was an der begrenzten Kapazität von 1000 Litern im eigenen Kühlhaus liegt und daran, dass im Wechsel gebraut wird. Deshalb empfehlen die Macher, rechtzeitig vorzubestellen.