Von Christian Beck

Kraichgau. Am Sonntag konnten die Protestanten wählen, wer sie in den kommenden sechs Jahren im Kirchengemeinderat vertritt. Im Interview berichtet Dekanin Christiane Glöckner-Lang, was die Wahl an Veränderungen im Kirchenbezirk Kraichgau gebracht hat.

Frau Glöckner-Lang, die Wahlbeteiligung lag durchschnittlich bei 25,4 Prozent. Im Schnitt hat also jeder Vierte seine Stimme abgegeben. Interessieren sich zu wenige Menschen für die Wahl des Kirchengemeinderats?

Grundsätzlich ist die Beteiligung im Vergleich zu Kommunalwahlen niedriger. Ich bin mit diesem Wert sehr zufrieden, es ist der Zweitbeste in ganz Baden.

Von den Wählern zu den Kandidaten: Haben sich genug zur Wahl gestellt?

Von unseren 46 Gemeinden war nur eine nicht wahlfähig. Das war Untergimpern, dort wird dann im Frühjahr gewählt. Bei rund der Hälfte der Gemeinden haben wir es gerade so geschafft, die Sollzahl aufzustellen. Bei der anderen Hälfte wurde die Sollzahl aufgestockt, so beispielsweise in Sinsheim.

Das heißt aber auch, dass in vielen Gemeinden nun alle Kandidaten im Gremium sitzen. Das ist keine Wahl im eigentlichen Sinne.

Das haben viele im Vorfeld angesprochen. Aber die Wahlberechtigten mussten ja nicht alle wählen, die auf dem Zettel standen.

War es in diesen Gemeinden nicht möglich, mehr Kandidaten zu finden?

Das ist nicht einfach. Es handelt sich um ein reines Ehrenamt, Kirchengemeinderäte bekommen ja nicht einmal ein Sitzungsgeld. Was sie bekommen, ist Wertschätzung und persönliche Erfüllung.

Gab es einen Unterscheid zwischen den Städten und Dörfern?

In den Dörfern war die Wahlbeteiligung höher. Bei der Zahl der Kandidaten hat das keine Rolle gespielt.

Stichwort Jugend: Kandidaten ab 16 Jahren waren bei dieser Wahl zum ersten Mal zugelassen.

Es gibt tatsächlich einige Gemeinden im Kraichgau, bei denen ganz junge Kirchengemeinderäte gewählt wurden. In Daisbach sitzt beispielsweise künftig ein 16-Jähriger im Gremium, in Eppingen ist ebenfalls jemand unter 18 gewählt worden. Diese Räte können gut die Stimme der Jugend vertreten. Und wir hatten 20,2 Prozent Erstwähler.

Häufig wird Engagement in der Kirche aber doch mit älteren Menschen in Verbindung gebracht. Wie ist das Durchschnittsalter in den neuen Kirchengemeinderäten?

Das ist unterschiedlich. In Sinsheim ist von 32 bis 80 alles dabei. In Eppingen von unter 18 bis Mitte 50. Es dominiert oft die Altersstufe von Mitte 40 bis Mitte 50.

Braucht die Kirche noch mehr junge Ehrenamtliche?

Ich finde eine gute Mischung beim Alter, bei der Dauer der Zugehörigkeit zum Gremium und dem beruflichen Hintergrund am besten. Manche sind seit über 30 Jahren dabei. Und wir brauchen die Erfahrenen. Und es ist gut, wenn auch neue Leute dazukommen. In Sinsheim wurde jemand gewählt, der erst seit einem Jahr hier lebt und so bestimmt neue Impulse mitbringt.

Gibt es für die kommenden sechs Jahre Themenschwerpunkte?

Diese müssen nun erst einmal gefunden werden. Eine Rolle werden sicher weiterhin Gebäudefragen des Liegenschaftsprojekts spielen. Manche Gemeinden werden sich besonders mit Fundraising oder Kinder- und Jugendarbeit beschäftigen. So haben wir beispielsweise in Sinsheim, Waibstadt und Daisbach zum 1. November einen eigenen Gemeindepädagogen eingestellt. Er wird von den drei Gemeinden aus eigener Tasche bezahlt.

Was ist dessen Aufgabe?

Er wird viel mit den Konfirmanden arbeiten und soll daraus Jugendarbeit aufbauen.

Einige Gemeinden im Kraichgau sind vakant. Wie ist der Stand?

Es gibt Hoffnungen, im kommenden Jahr einige Lücken schließen zu können. Drei Pfarrer im Probedienst haben signalisiert, dass sie im Kraichgau bleiben möchten. Konkreter darf ich es noch nicht sagen.