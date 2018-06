Fruchtbare Äcker gibt’s im Kraichgau reichlich. Doch wie steht es um die Zukunft der Landwirte, die sie bewirtschaften sollen? Die Europaabgeordnete Maria Heubuch gastierte für einen Vortrag zu diesem Thema in der Stadiongaststätte. Fotos: Karl Schramm/Ulrich Brefka

Sinsheim. (ubk) Schon die bloßen Fakten mögen verblüffen: Der Anteil an landwirtschaftlich genutzter Fläche in Deutschland beträgt 52,4 Prozent - gefolgt von den Waldgebieten mit circa 30 sowie der Siedlungs- und Verkehrsfläche mit etwa 13,5 Prozent.

Aber bezogen auf die Bruttowertschöpfung im Gesamtspektrum (BIP) erwirtschaften Landwirte gerade einmal 0,8 Prozent. Damit ist Deutschland aber immer noch - nach Frankreich - der zweitgrößte Agrarproduzent in Europa. Welches Ringen um diese 0,8 Prozent stattfindet, welche Sorgen drücken, welche Forderungen und Hoffnungen im Raum stehen: Hierüber referierte Maria Heubuch, Europabgeordnete der Grünen, am Freitagabend vor recht engagiert und mitunter auch recht erhitzt diskutierenden Besuchern in der Stadiongaststätte.

Dabei legte die Agrarexpertin gleich den Finger in die Wunde: Sie zeigte an verschiedenen Beispielen, wie sich Ökologie und Ökonomie nicht selten unversöhnlich gegenüberstehen, wie schwierig es ist, diesen betrüblichen Konflikt, der im Grunde auf dem Rücken der Allgemeinheit ausgetragen werde, zu harmonisieren.

Aus Tradition Bäuerin sowie Besitzerin eines Allgäuer Milchviehbetriebes, sei sie unmittelbare Zeugin der Milchkrise in den Jahren bis 2014/15 gewesen, die am Ende 4081 Betriebe in Deutschland die Existenz gekostet habe. Die gemeinsame europäische Agrarpolitik (GAP) habe dies im Rahmen eines Strukturwandels gefordert, habe Rentabilitätsnormen gesetzt.

Dies wirke sich unter anderem nachteilig auf die Vielfalt aus und habe auch zur Folge, dass immer weniger Höfe immer mehr Lebensmittel produzierten. Lebensqualität gehe verloren - und zwar auf allen Ebenen. Vor allem die biologische Vielfalt leide unter den Strukturveränderungen, so etwa mit Blick auf die Insekten- und Vogelwelt.

Das Reizwort "Glyphosat" (ein Unkrautbekämpfungsmittel), das in nahezu jeder öffentlichen Debatte auftaucht, wenn es um gesunde Ernährung geht, beherrschte auch weitgehend die dem Vortrag folgende Diskussion. Gerade hier zeigte sich ein gehöriger Dissens zwischen den Erfahrungen und Interessen der anwesenden Landwirte auf der einen sowie der europapolitischen Agenda der ökologischen Partei auf der anderen Seite.

Immer wieder wies die Referentin darauf hin, dass die Problematiken, die sich rund um Artenvielfalt, Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Wirtschaften bewegen, nicht nur mit dem Blick auf den Kraichgau gesehen werden dürften, sondern "dass wir zu guter Letzt alle in einem Boot sitzen", dass alle Menschen den Blick über die heimischen, vor der Haustür liegenden Ansprüche hinaus richten und global denken müssten.

Schließlich bestimme aber das Konsumverhalten des Endverbrauchers, in welche Richtung die Entwicklung gehe. Wer Qualität und Vielfalt wünsche, müsse eben auch mal tiefer ins Portemonnaie greifen, betonte Maria Heubach.