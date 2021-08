Von Armin Guzy

Kirchardt. Sie sind unscheinbar grau, kaum dicker als eine Zigarettenschachtel breit ist, und wurden mit großem Aufwand entwickelt und gegossen – und zwar, um möglichst niemals gebraucht zu werden; und falls doch, sollen sie viele Menschenleben retten.

Am Mittwoch haben 38 Betonplatten im Überseecontainer ihre Reise angetreten, die sie von Kirchardt nach New York City führen wird. Dort werden sie im 2014 eröffneten "One World Trade Center" eingebaut und sollen das am geschichtsträchtigen Ort neu errichtete Hochhaus mit seinen mehr als 100 Etagen vor Terrorangriffen schützen.

Der patentierte Spezialbeton für die Platten und die Zulassung stammen von der Ducon GmbH aus Mörfelden-Walldorf, das Fertigungs-Know-how kommt von der Müller Röser Beton GmbH & Co. KG aus Kirchardt.

Die Mikroarmierung erinnert zwar etwas an Hasendraht, ist aber ungleich stabiler, wie Frank Röser von vielen Belastungsexperimenten weiß. Foto: Armin Guzy

Die 30 Tonnen Material, die für die Trümmerschutzplatten verarbeitet wurden, sind für ein Betonwerk eigentlich nichts, kann ein einzelnes in Kirchardt gefertigtes Teil doch schon mal 50 Tonnen auf die Waage bringen. Das Renommee, das mit dem Auftrag verbunden ist, ist jedoch ungleich gewichtiger. Und: "Ich denke, das wird nicht das letzte gemeinsame Projekt gewesen sein", sagt Geschäftsführer Dr. Frank Röser. Sein Kompagnon Joachim Strack pflichtet bei, und auch Stephan Hauser, Geschäftsführender Ducon-Gesellschafter sieht Kirchardt als künftigen Fertigungsstandort für weitere Spezialprodukte seiner 2004 gegründeten Firma.

Alle drei kennen sich aus Studententagen an der TU Darmstadt, was offenbar eine ebenso tragfähige Verbindung geschaffen hat, wie der gemeinsam verarbeitete Beton. Nachdem Röser als Geschäftsführer in das elterliche Werk in Kirchardt eingestiegen war, kam 2012 die Firma Bernhard Müller GmbH mit Geschäftsführer Strack als Gesellschafter hinzu – und nun eben der Fertigungsauftrag von Ducon. Damit habe man "eine neue Tür aufgestoßen" und erstmals Produkte auch nach Übersee geliefert, sagt Strack.

Der Ducon-Beton gilt nicht nur als viermal leistungsfähiger als herkömmlicher Stahlbeton, sondern er ist vor allem gleichzeitig zäh und elastisch – Materialeigenschaften, die man normalerweise nicht mit Beton in Verbindung bringt. "Duktilität" nennen das die Experten. Spröder Beton bricht, wenn er beschossen wird. Der Werkstoff von Ducon verbiegt sich nur. Das wurde beispielsweise beim Beschuss mit Panzerfaustgranaten auf dem Bundeswehr-Prüfplatz belegt, aber auch schon im traurigen realen Einsatz: Als die Taliban 2017 in Kabul mit einer ungeheuren Menge an Sprengstoff einen Bombenanschlag auf das Diplomatenviertel verübten und mindestens 150 Menschen töteten, war von den Gabionen-Schutzwänden nichts mehr übrig. Einzig die Ducon-Trümmerschutzplatten hatten der Druckwelle standgehalten – und wurden damit zur Referenz für das Unternehmen, das inzwischen auch mehrere Botschaften in Krisengebieten auf der Kundenliste hat. "Das ist unsere Briefmarke", sagt Hauser, wohl auch als versteckter Hinweis auf die geringe Dicke der Platten.

In den vergangenen Wochen hatten der allseits gelobte Werkleiter Andreas Maier und sein Team vier Platten pro Tag gefertigt. Als Armierung wird dabei ein millimeterdünnes Stahlgeflecht eingelegt. Diese Mikrobewehrung sieht fast aus wie Hasendraht, ist aber natürlich ungleich stabiler. Zehn Mann auf einer dünnen Platte sind natürlich kein realistischer Test für die Explosionsresistenz, aber trotzdem eindrucksvoll. "Ich hab’ tiefstes Vertrauen", versichert Bürgermeister Gerd Kreiter, bevor er die knapp über dem Boden schwebende Platte betritt. Der Gemeindechef freut sich natürlich über die Besonderheit, die den Namen Kirchardt in die Welt hinausträgt.

An den Auftrag ist Hauser, der Erfinder dieses Spezialwerkstoffes, übrigens über einen Vortrag gekommen, den er 2008 bei den Eigentümern des riesigen Areals gehalten hatte, auf dem heute das "One World Trade Center" steht. Dass Ducon nun nicht nur Trümmerschutzplatten liefert, sondern schon zuvor den an das Hochhaus grenzenden Liberty Park mit Fassadenelementen und freischwingenden Sitzbänken aus weißem Architekturbeton ausgestattet hat – natürlich ebenfalls äußerst dünn – ist dann eher eine Randnotiz. Aber eine deutlich schönere als das Thema Terroranschläge und der Schutz kritischer Infrastruktur.