Smudo jubelt mit Steffi: Die Waibstadterin hat die erste Runde in der Castingshow"The Voice of Germany" locker geschafft. Foto: Hübner (Pro7)

Von H-J. Of und G. Keller

Waibstadt/Berlin. Wie kann man eine derartige Stimme und diese Frau nur vergessen? Peinlich peinlich für Smudo und Michi Beck. Die beiden Frontleute der "Fantastischen Vier" erkannten ihre frühere Background-Sängerin nicht wieder. Aber Schwamm drüber: Steffi Nerpel singt wieder für die "Fantas" und zwar in der nächsten Runde der Castingshow "The Voice of Germany". Die 39-Jährige lieferte eine starke Interpretation des Welthits "Free Fallin’" von Tom Petty ab, und die Jury war begeistert: Diese Stimme sei "fucking natural cool", schwärmte Juror Samur Haber.

"Ich war tierisch nervös und habe den Song mit geschlossen Augen gesungen", erzählte Stefanie Nerpel der RNZ nach ihrem Auftritt bei der am Donnerstag auf ProSieben ausgestrahlten TV-Sendung. Als sie die Augen nach der "Blind Audition" öffnete und mit noch zittrigen Knien sah, dass zwei der vier Juroren den roten Buzzer gedrückt und sich zu ihr umgedreht hatten, war sie einfach nur noch happy und schrie "Ja, Mann!" und "Alter Verwalter".

Ihre Performance war angekommen. Neben "Sunrise Avenue"-Frontmann Samu Haber, der ganz aus dem Häuschen wegen der "schönen Lady mit Gitarre" war, hatten sich auch Smudo und Michi Beck von den "Fantastischen Vier" für Stefanie und "Free Fallin’" entschieden. "Ich habe Tom Pettys Stück schon viele Jahre im Programm, bevorzuge jedoch die leicht veränderte Version von John Mayer", so eine glückliche Erstrundengewinnerin. Auch Jurymitglied Mark Forster stellte ihr ein gutes Zeugnis aus und lobte: "Du hast kraftvoll gesungen und voll überzeugt".

Stefanie musste nicht lange überlegen, mit welchen Coaches sie den weiteren Weg in die nächste Runde bestreiten möchte: "Ich gehe mit den Fantas", meinte sie lachend. Überrascht war die 39-jährige Sängerin, dass sie von den Stuttgartern, die 1989 den Hip-Hop in Deutschland salonfähig gemacht hatten und 1992 mit "Die Da" einen riesigen Charterfolg landeten, nicht erkannt wurde. Die Sängerin musste ihren Rap-Kollegen auf die Sprünge helfen: "Ich kenne die Fantas besser, als sie gerade denken. Ich sag nur: Die da". Denn Stefanie Nerpel stand 2009 im Rahmen der Tournee "20 Jahre Fanta 4" bei etlichen Konzerten als Backgroundsängerin mit dieser Formation auf der Bühne stand. "Tatsächlich, du bist wirklich die da", gestand Michi Beck später im Backstagebereich.

Jetzt geht es also in die sogenannte Battle-Runde, wobei sich Mitte November die Talente aus dem jeweils eigenen "Stall" der Fantas in einer Ausscheidung gegenüberstehen. "Im Gegensatz zum ersten Auftritt wird mein nächster Song nicht von mir, sondern von Michi und Smudo ausgewählt", berichtet Stefanie. Danach folgt in Berlin und im Proberaum der Feinschliff mit den Coaches, bevor nach insgesamt neun "Blind-Audition"-Durchgängen der Wettbewerb in die vorentscheidende Phase geht. Der englische Begriff "Battle" beinhaltet ein musikalisches Improvisieren zweier oder mehrerer Künstler, bei der der eine den anderen mit seinem Vortrag zu übertrumpfen versucht.

"Ich bin mit der Musik der Fantastischen Vier aufgewachsen, möchte als Nächstes wie auf meinem Debütalbum gerne in Deutsch singen und erhoffe mir von den Coaches wertvolle Tipps", begründete sie ihre Entscheidung für die Rapper. Vor Ort und nach Berlin war sie von ihrem Mann Uwe, Tochter Sophie sowie den Schwestern Julia und Lena - die natürlich alle mächtig stolz auf "ihre Stefanie" sind - begleitet worden. "The Voice of Germany ist für mich eine große Herausforderung, der ich mich mit Demut aber auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein stelle", sagt die Waibstadterin, die in der Vergangenheit schon mit Künstlern wie Xavier Naidoo, Laith Al-Deen, Andreas Bourani oder Julia Neigel auf der Bühne stand.

Schon als Schülerin stand sie an der Rampe, sang beispielsweise mit dem Jugendchor des Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums den Solopart von "Ave Maria" für eine Weihnachts-CD. Als 18-Jährige lernte sie den aus Neckarbischofsheim stammenden Musiker Wolfgang Schrödl und damit die Band "Liquido" kennen. Schrödl holte sie als Backgroundsängerin in die Formation. Im Jahre 1999 ging der Indie-Song "Narcotic" um die Welt, erreichte Gold- und Platinauszeichnungen in Deutschland und im benachbarten Ausland. Jetzt und viele Jahre später will sie im Kampf um die besten Stimmen Deutschlands ganz weit nach vorne kommen. Stefanie Nerpel: "Ich gebe wie immer mein Bestes und hoffe, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter anzugehen". Wie der TV-Sender informierte, geht das Finale mit den Gewinnern der Battle-Runde am 17. Dezember über die Bühne.