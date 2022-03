Kreis Karlsruhe. (zy) Die hohe "Erfolgsquote" ist bedenklich: Bei 710 Erst- und Nachkontrollen hat das Veterinäramt des Landkreises Karlsruhe im vergangenen Jahr in 450 Tierhaltungen 308 tierschutzrechtliche Verstöße festgestellt, also bei fast 44 Prozent. In 40 Fällen waren die Mängel so schwer, dass Bußgeldverfahren eingeleitet und gegen sechs Personen Strafanzeige gestellt wurde. In drei besonders schweren Fällen verfügte die Behörde ein Tierhalteverbot. Außerdem sahen sich die Mitarbeitenden einem zunehmenden Aggressionspotenzial gegenüber – sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen Tierhaltungen. Es sei vermehrt zu verbalen Entgleisungen gekommen, berichtet die Behörde, aber auch zu körperlichen Drohungen.

Registrierungspflichtige Nutztierhaltungen werden vom Veterinäramt regelmäßig kontrolliert, aber es gehen auch immer wieder Hinweise auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz ein, und die Behörde ist verpflichtet, auch anonymen Anzeigen nachzugehen. Insgesamt mussten nach den Kontrollen im vergangenen Jahr 20 Hunde, sieben Katzen, fünf Kaninchen, sieben Ziegen, zwei Schafe, vier Esel, ein Pony, zehn Damhirsche und mehrere Vögel anderweitig untergebracht werden. Ein Großteil der Tiere stammte dabei aus einem Vogelpark. Dem Betreiber wurde das Zurschaustellen der Tiere untersagt, weil ihm zahlreiche Verstöße gegen tierschutzrechtliche Vorgaben nachgewiesen wurden und er zudem zu wenig sachkundiges Personal hatte. In einem weiteren Fall vernachlässigte eine Tierhalterin ihren Hund über einen längeren Zeitraum: Das Tier hatte unter anderem hochgradig verfilztes, durch Exkremente verklebtes Fell und überlange Krallen. Weil sie der Anordnung, die Verstöße zu beheben, nicht nachkam, wurde Strafanzeige erstattet und der Frau das Halten von Tieren verboten.

Zudem registrierte das Veterinäramt einen deutlichen Anstieg illegaler Transporte aus dem Ausland, die größtenteils aus osteuropäischen EU-Ländern sowie Drittstaaten kommen. Bei einer Transportkontrolle im vergangenen Sommer entdeckte das Veterinäramt beispielsweise drei Labradorwelpen in einem unbelüfteten Anhänger, die in akuter Lebensgefahr waren. "Wir raten ausdrücklich davon ab, günstige Welpen aus dem Ausland zu kaufen. Häufig stammen die Tiere aus Zuchteinrichtungen, in denen tierschutzwidrige Bedingungen vorherrschen", betont Dr. Yvonne Regier, Amtstierärztin und Abteilungsleiterin für Tierschutz im Landratsamt. Die Hündinnen würden oft unter sehr schlechten Bedingungen gehalten, nicht betreut und tierärztlich nur unzureichend versorgt. Ihre Welpen würden daher häufig unter unhygienischen Bedingungen geboren, viel zu früh vom Muttertier getrennt und ungeimpft abgegeben. Oft litten sie zudem unter Parasiten oder schweren Virus-Erkrankungen, was hohe Tierarztkosten für die Käufer zur Folge haben kann.