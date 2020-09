So behält man Peter Hofmann in Erinnerung. Bei einer bewegenden Feier nahmen Freunde und Weggefährten Abschied. Foto: Hans-Joachim Of

Sinsheim-Hoffenheim. (of) Bei einer bewegenden Gedenkfeier im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim haben am Dienstagabend rund 500 Mitarbeiter der TSG 1899 Hoffenheim, geladene Gäste und langjährige Weggefährten Abschied von dem am 4. September im Alter von 61 Jahren gestorbenen TSG-Präsidenten Peter Hofmann genommen.

"Die Erinnerung an einen lieben Menschen geht nie verloren, wenn man ihn im Herzen trägt", hatte Stadionsprecher Mike Diehl, der die einstündige Feier in "Hofmanns Wohnzimmer" moderierte, eingangs betont. Neben Ehefrau Margarete und Sohn Marco waren auch die kompletten Bundesliga-Mannschaften der Frauen und Männer, das U 23-Team, Mäzen Dietmar Hopp sowie die Trainer Julian Nagelsmann und Xaver Zembrod unter den Trauergästen. Hofmanns Beerdigung hatte vergangene Woche im engsten Familienkreis stattgefunden.

Die große Wertschätzung des dienstältesten Präsidenten der Fußball-Bundesliga, der den Verein seit 1996 führte, wurde in Redebeiträgen deutlich. Der Zweite Vorsitzende Kristian Baumgärtner erinnerte an den "leidenschaftlichen Funktionär, das Gesicht und den Mittelpunkt der TSG". Geschäftsführer Frank Briel beschrieb Hofmann als "immer authentisch", er sei sich stets treu geblieben. "Er war das verbindende Element, die gute Seele im Verein." Mit stockender Stimme erinnerte Briel an einen warmherzigen Freund, dessen Platz in der Arena neben ihm nun leer bleibe. Auch Vorstandsmitglied Dr. Peter Görlich sprach von einem Mann, der immer menschlich blieb und für alle im Verein Ansprechpartner war: "Er liebte die TSG Hoffenheim. Er wird unvergesslich bleiben." Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident und Präsident des Badischen Fußball-Verbandes, hatte sich nach der Nachricht vom Tod Hofmanns "ohnmächtig und sprachlos" gefühlt: "Ich habe sehr geschätzt, dass er seine Wurzeln nie vergaß." Auch der "Anpfiff ins Leben"-Vorsitzende Dietmar Pfähler, wie auch der zweite Stadionsprecher Horst Heinlein, betonten, dass Hofmann eine "schwer zu schließende Lücke" hinterlasse. Ein Stadionbesuch ohne Gespräche mit ihm sei nicht vorstellbar.

Auf Videoleinwänden wurden Stationen aus dem Leben Hofmanns gezeigt. Unter die Haut gingen Lieder von Katja Friedenberg und Rüdiger Skoczowsky, bekannt aus der TV-Sendung "The Voice Of Germany", darunter "You raise me up" oder "Somebody to love", einer von Hofmanns Lieblingsliedern. Fahnenschwinger der TSG-Fanclubs zogen in das Stadion ein und stellten zum Hoffe-Lied "Unsere Heimat, unsere Liebe, 1899 Hoffenheim" das aus der Sinsheimer Arena bekannte Ritual nach, das sich Hofmann vor jedem Heimspiel nicht entgehen ließ. Diehl gab bekannt, dass der blaue Mannschaftsbus der TSG-Profis künftig mit dem Kennzeichen "HD-PH 1899" durch Deutschland und Europa fahren wird. Mit stehendem Applaus wurde dem "Hoffemer Jungen" letzte Ehre erwiesen.

Über eine Nachfolge Hofmanns spricht der Verein zurzeit nicht. Die Jahreshauptversammlung wurde corona-bedingt aufs Frühjahr verschoben.