A 6/Bad Rappenau. (jubu) Einmal mehr brauchten Autofahrer am Freitagnachmittag viel Geduld. Nach einem Auffahrunfall im Baustellenbereich der A6 in Richtung Mannheim ging nichts mehr. Der Verkehr staute sich an der Spitze auf über zwölf Kilometer.

Gegen 14 Uhr wurde der Polizei ein Unfall zwischen den Anschlussstellen Untereisesheim und Bad Rappenau gemeldet. "Auf der rechten Spur waren wenige hundert Meter vor Bad Rappenau fünf Fahrzeuge kollidiert", erklärte Polizei-Sprecher Gerald Olma. Ein Zivilfahrzeug der Polizei sicherte den Unfall ab und leitete den Verkehr über die verbleibende linke Spur vorbei. Weitere Einsatzwagen der Autobahnpolizei hatten Schwierigkeiten, die Einsatzstelle zu erreichen. Eines der im Unfall beteiligten Fahrzeuge war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des Schadens lagen zunächst keine Informationen vor.