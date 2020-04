Sinsheim. (pol/mare) Wieder ist Müll in Sinsheim illegal entsorgt worden. Das berichtet die Polizei.

Unbekannte haben in der Verlängerung der Adersbacher Straße im Ortsteil Rohrbach in Richtung Wald illegal Elektroschrott entsorgt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Freitagabend die Polizei verständigt, nachdem er neben einer Sitzbank am Waldrand einen Kühlschrank sowie einen Staubsauger und einen Fön entdeckt hatte. Die weiteren Ermittlungen nach dem Verursacher führt das Polizeirevier Sinsheim. Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 bei der Polizei zu melden.

Update: Sonntag, 19. April 2020, 16.38 Uhr

Sinsheim. (tk) "Es reißt nicht ab mit den Müllsündern" – so lautet das Fazit von RNZ-Leser Siegfried Daubenschmitt. Bei einer Radtour hat er den siebten innerhalb einer Woche bekannt gewordenen Fall illegal in der Natur entsorgten Mülls dokumentiert: Nut-und-Federbretter, haufenweise hingeschmissen zwischen Immelhäuser- und Birkenauerhof.

Erst am Dienstag hatte das städtische Ordnungsamt in einem Aufruf um Hinweise auf die Urheber solcher Entsorgungen gebeten. Zu denken gab Daubenschmitt auch der Zustand etlicher öffentlicher Kleidercontainer. Er findet: "Die Menschen werden immer unverschämter."