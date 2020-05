Auf dem Parkplatz der Von-Venningen-Halle äußerte sich der Betriebsrat von „Umdasch The Store Makers“ mit (v.l.) Stefan Bensinger, Michael Zimmermann, Jürgen Kosnac, Denise Reimann, Milena Brodt und Axel Boldorf über die Schließung der Produktion. Foto: B. Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neidenstein.Michael Zimmermann kennt alle Höhen und Tiefen beim Unternehmen "Umdasch The Store Makers". Der 52-jährige Betriebsratsvorsitzende hat seit 1983 alle Abteilungen in der Produktion durchlaufen. "Das Damoklesschwert schwebte ja immer wieder über uns, aber vor allem die Art und Weise, wie wir nun über die Schließung und die daraus resultierende Entlassung von 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfahren haben, ist alles andere als in Ordnung."

Nicht der einzige Kritikpunkt des Holzmechanikers, der mit seinen Betriebsratskollegen im Gespräch Geschlossenheit und vor allem Entschlossenheit demonstriert. "Wir werden für unsere Kolleginnen und Kollegen kämpfen", sind sich Zimmermann, sein Stellvertreter Jürgen Kosnac, Stefan Bensinger, Axel Boldorf, Denise Reimann sowie Milena Brodt, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall-Geschäftsstelle Heidelberg, einig.

Silvio Kirchmair, Geschäftsführer von "Umdasch The Store Makers", hatte vergangene Woche von einem "fairen Angebot" für die Angestellten gesprochen, und er hatte laut eigener Aussage den Eindruck gehabt, dass die Belegschaft die Ankündigung der Schließung "professionell" aufgenommen habe (wir haben berichtet). Der Betriebsratsvorsitzende kann diese Einschätzung nicht teilen. Zimmermann spricht von einer "Schockstarre", als die "versammelte Mannschaft" erfuhr, dass die Produktion bis zum 30. September nach Tschechien verlegt werden soll. 70 Beschäftigte sollen anschließend noch bis Ende März 2021 für die kundennahe Projektabwicklung in Neidenstein verantwortlich sein.

"Drei schwarze Limousinen mit Krawattenträgern sind vorgefahren. Wie in einem schlechten Film", so hatte sich ein "Umdasch"-Mitarbeiter einige Tage vorher gegenüber der RNZ geäußert. "Wir müssen jetzt erst mal die ganzen Geschäftszahlen und die uns vorgelegten Papiere durcharbeiten", sagt Zimmermann. Er könne sich noch nicht zu dem Angebot äußern.

Laut Brodt sei auch ein Rechtsbeistand eingeschaltet worden, und man werde alles überprüfen. "Der zeitliche Druck ist hoch, denn die Abwicklung soll wohl zügig erfolgen", ergänzt Kosnac, der genau wie Zimmermann weiß, dass das fast nicht möglich sein wird. Man werde sich die nötige Zeit nehmen, schließlich gehe es hier um Existenzen. "Das Durchschnittsalter der Belegschaft liegt bei 43,5 Jahren, und viele Mitarbeiter sind schon lange bei Umdasch beschäftigt. Da sollte man deren langjährige Arbeit auch würdigen", richtet Zimmerman seine Worte indirekt an die Geschäftsleitung. "Die Firma Umdasch ist für viele nicht nur Arbeitgeber, sondern schon so etwas wie eine Familie", sagt Jugend- und Ausbildungsvertreterin Reimann.

Und dann erzählen die Betriebsratsmitglieder mit konkreten Beispielen aus der Vergangenheit von verpassten Modernisierungen, von abgelehnten Innovationsvorschlägen und Konzepten, von Sparkurs und falschem Outsourcing, veralteten Maschinen und der verpassten Chance, eine entsprechende Branchensoftware zu installieren. Nicht nachvollziehbare Entscheidungen seien getroffen worden, und somit seien einige Probleme auch hausgemacht. Der eine oder andere Vorgesetzte habe dann schon mal an den richtigen Stellschrauben gedreht und Defizite bei Arbeitsabläufen erkannt.

Doch diese Verbesserungen hätten wohl nicht ausgereicht. "Natürlich verstehen wir, dass ein Unternehmen wirtschaftlich denken muss, der Konkurrenzdruck ist vorhanden, und dass die Corona-Krise die Aussichten verdüstert. Aber gerade die ersten beiden Monate in diesem Jahr haben uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen", erklären Zimmermann und Kosnac, die die Entwicklung des Ladenbaus seit Jahrzehnten kennen.

"Aktuell haben wir noch genug zu tun", bestätigen auch die beiden Tischler Bensinger und Boldorf, die aber befürchten, dass nicht alle noch vorhandenen Projekte im Burgdorf beendet werden. Auch viele kleinere Tischlereien in der Umgebung, die als Partner mit "Umdasch" zusammenarbeiten, seien zukünftig von fehlenden Aufträgen betroffen. Dass "Umdasch" für das tschechische Werk, das auch die Maschinen übernehmen soll, 80 neue Mitarbeiter einstellt, löste ebenfalls nicht gerade Sympathiebekundungen aus. "Hauptsache billig" lautete ein weiterer Kommentar.

Die Sorge um die drohende Arbeitslosigkeit sei vielen wortwörtlich ins Gesicht geschrieben, erzählt Kosnac von der aktuellen Stimmung im Unternehmen. Nicht nur wegen Corona sei es besonders schwierig auf dem Arbeitsmarkt, der auch schon vorher kaum adäquate Stellen ausweisen konnte. Bemerkenswert sind dann aber auch die positiven Stellungnahmen der Mitarbeiter zum "Umdasch-Konzern" – trotz der schlechten Aussichten in Zeiten der Pandemie und der Kritik an den "verpassten Chancen".

Man habe einige Krisen gemeinsam gemeistert, Tarifverhandlungen seien oft hart, aber am Ende fair gewesen, und das Gehalt kam immer pünktlich. Auch die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen seien vorbildlich im Betrieb. Nicht umsonst gäbe es viele langjährige Angestellte, die hier gerne alt geworden wären.

Doch davon könnten sich die betroffenen Mitarbeiter nichts kaufen, weiß der Betriebsrat. Eine Prognose über das Ergebnis der Gespräche könne man noch nicht abgeben, dafür versprechen sie: "Wir werden mit genug Ausdauer in die Verhandlungen für unsere Kollegen gehen."