Von Eric Schmidt

Eppingen/Neckarbischofsheim. Als die Polizei eintraf, war alles ruhig. Keine Rudelbildungen. Keine Massenschlägerei. Die beiden Streifen vom Revier in Eppingen sahen sich nicht zum Eingreifen gezwungen. „Es gab verbale Attacken zwischen den Spielern. Es waren aber keine Auseinandersetzungen festzustellen“, sagt Fred Walko, der Revierleiter, und ergänzt: „Es hat auch niemand Anzeige erstattet.“

Der Fußballkreis Sinsheim, er kommt nicht zur Ruhe. Wenige Wochen nach dem Tumult bei der Partie FC Badenia Rohrbach – TSV Obergimpern gab es nun die nächsten Ausschreitungen. Dieses Mal betraf es den Kreisklasse-B1-Kick zwischen Türkspor Eppingen II und dem TSV Neckarbischofsheim II (0:1). Was genau geschah am Sonntagnachmittag auf und neben dem Kunstrasenplatz, darüber scheiden sich die Geister. Der TSV berichtet in einer Pressemitteilung von einer „Hetzjagd“ auf einen seiner Spieler kurdischer Abstammung, von „einem Tumult mit ca. 40 bis 50 Personen“ und von einem „Sturmlauf“ des Gegners auf die Gästekabine. Türkspor wiederum spricht von „Beschimpfungen und Beleidigungen übelster Art“, von Stinkefingern und einem „Faustschlag ins Gesicht“.

Horst Schütz, Pressechef des TSV Neckarbischofsheim . Fotos: Weindl, Lörz

Was keine der beiden Seiten abstreitet: Es gab einen Tumult. Und ja, es kam zu Handgreiflichkeiten. Wer wie darin verwickelt war, darin widersprechen sich die Aussagen. „Unser Spieler wurde von mehreren Spielern von hinten gewalttätig angegriffen, nur mit Mühe konnte ihn sein Vater vor Schlägen und Tritten schützen“, schreibt TSV-Pressechef Horst Schütz. Und: Es grenze an „ein kleines Wunder“, dass es die Mannschaft unversehrt in die Kabine geschafft habe. Ganz anders die Darstellung von Türkspor: Der Vater des Neckarbischofsheimer Spielers sei nach dem Abpfiff auf den Platz gerannt und habe einem Türkspor-Fußballer einen Faustschlag verpasst. „Unser Spieler hat eine Zahnfüllung verloren. Er sitzt jetzt beim Zahnarzt“, sagt Abteilungsleiter Mustafa Kilic, als er Montag mit der RNZ telefoniert, und wundert sich über die vom TSV Neckarbischofsheim veröffentlichte Zahlenangabe von „40 bis 50 Leuten“, die in den Tumult verwickelt gewesen sein sollen: „Über 40, 50 Zuschauer bei der zweiten Mannschaft würden wir uns wirklich freuen. Die haben wir nicht.“

Erbost ist Türkspor über den Vorwurf, es habe eine „politische Hetzjagd“ auf einen kurdischen Spieler stattgefunden. „Wie kann man so etwas behaupten?! Wir haben selber Kurden in der Mannschaft. Und mir ist es auch völlig egal, woher jemand kommt. Die Nation spielt bei uns keine Rolle, genauso wenig wie die Politik“, stellt Mustafa Kilic klar. Er und sein Verein hätten es langsam satt, immer der Sündenbock zu sein. Mit den umliegenden Vereinen wie Elsenz, Adelshofen und Stebbach/Richen habe man ein gutes Verhältnis. „Neckarbischofsheim allerdings scheint mit uns ein Problem zu haben, warum auch immer.“ Dass hin und wieder mal etwas vorkomme, was nicht so schön sei, dieses Phänomen hätten andere auch. „Wir sind keine Unschuldslämmer. Aber Unschuldslämmer gibt’s auch in anderen Vereinen nicht überall.“

Wie es nun weitergeht? Türkspor will den Fall auf sich beruhen lassen. „Die Familie des Neckarbischofsheimer Spielers hat sich bei uns entschuldigt“, so Kilic. „Für uns ist die Sache erledigt.“ Für die Polizei anscheinend auch. Inwieweit das Sportgericht des Badischen Fußballverbands zur Tat schreitet, wird sich zeigen. Gegenüber dem TSV Neckarbischofsheim hatte Schiedsrichter Aykut Ceylan am Sonntag einen Sonderbericht angekündigt, den er dem Verband zuschicken werde. TSV-Pressechef Horst Schütz regt nach der ganzen Aufregung einen runden Tisch an: „Vielleicht können wir uns zusammensetzen und in aller Ruhe miteinander reden. Ein sachliches Gespräch unter Fußballern.“