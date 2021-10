Von Christian Beck

Sinsheim. 1628 Menschen haben in Sinsheim den türkischen Pass. Einige weitere haben den deutschen, aber türkischen Migrationshintergrund. "Das ist die größte Gruppe der Zugewanderten in Sinsheim", berichtet Integrationsbeauftragte Inge Baumgärtner. Doch wie integriert ist diese Gruppe? 60 Jahre nach dem Anwerberabkommen für Gastarbeiter sprach die RNZ mit Frauen und Männern, die aus der Türkei kommen oder Kind türkischer Eltern sind.

> "Was bitte heißt integriert?", fragt Baumgärtner. Der Begriff gilt als schwammig, was darunter verstanden wird, da gehen die Meinungen bisweilen auseinander. Und die Gespräche zeigen: Es gibt auch in Sinsheim große Unterschiede. Da sind Menschen, die manche als "Musterbeispiele" bezeichnen würden: Dr. Samet Sözeri, der 1988 mit 22 Jahren nach Deutschland kam. Mittlerweile praktiziert er als Urologe in einer Praxis in der Hauptstraße und sitzt im Stadtrat. Oder Efkan Igdir, der mehrere Studiengänge absolviert hat, als einziger Türke im Liederkranz mitsingt und ein Buch zum Thema Heimat geschrieben hat.

Doch es gibt auch andere Beispiele: "Es gibt Kinder, die in Deutschland geboren sind, die aber keinen Kontakt zur Außenwelt haben", erzählt Nesrin Köse, die sich für Acht- bis Elfjährige in der Hausaufgabenbetreuung engagiert. Denn auch in Sinsheim und den Stadtteilen gebe es Menschen aus anderen Kulturen, die "oft unter sich bleiben", berichtet Köse. Seien es Türken oder Menschen anderer Nationen: Man lade sich gegenseitig zu den Geburtstagen und Hochzeiten ein, die Frauen blieben als Hausfrau oft ganz zu Hause und wüssten teilweise nicht einmal, wie man von Steinsfurt in die Kernstadt kommt.

> Ein Schlüssel ist die Sprache. Wer einen Sprachkurs machen möchte, kann dies im Normalfall kostenlos tun. Das sei eine entscheidende Verbesserung, sind sich Baumgärtner und Köse einig. Denn das war nicht immer so: Wenn ein Gastarbeiter nur wenig verdient habe, konnte er seiner Frau keinen Sprachkurs bezahlen, erklärt Köse.

Wie wichtig die Sprache ist, wird auch bei Sözeris Erzählungen deutlich: Viele türkische Patienten kämen zu ihm, weil er türkisch spricht. Und bei urologischen Beschwerden wie Erektionsstörungen wolle ein Mann nicht unbedingt die Tochter zum Übersetzen mitnehmen. So hat Sözeri einen ganz guten Draht zu vielen Türken in Sinsheim. Und er weiß so zum Beispiel auch, dass ein paar – Junge wie Ältere – zurück in die Türkei gingen, nach ein paar Monaten aber wieder zurück nach Sinsheim kamen.

> Der Wille ist entscheidend – darauf legen alle Gesprächspartner Wert. "Wenn man sich integrieren will, dann klappt’s irgendwie", sagt Köse. Und sehr wichtig sei auch, wie viel Wert auf Bildung in den Familien gelegt wird, betonen alle. Yasemin Sarica, 21, hat vor Kurzem ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte im Sinsheimer Rathaus abgeschlossen, nun arbeitet sie im Hauptamt. "Das ist mein Traumjob", sagt sie und strahlt. Ihren Eltern war es wichtig, dass sie eine gute Arbeit hat, berichtet sie. Ihr selbst aber auch: Denn sie habe oft beobachtet, wie müde und teilweise verletzt ihr Vater von seiner schweren Arbeit als Gießereimechaniker nach Hause kommt.

Sarica gehört der sogenannten dritten Generation an: Ihr Opa war der erste, der nach Deutschland kam, ihr Vater war damals noch im Schulalter, sie ist in Deutschland geboren. Während es ihre Großeltern wieder in die Türkei zog, sind ihr drei Wochen Urlaub in dem Land ihrer (Groß-)Eltern eigentlich schon zu viel, berichtet sie. "In der Türkei gucken die Leute teilweise, wenn eine Frau Auto fährt", erzählt sie. Sie merke, dass sie nicht alle Ansichten ihres Opas teilt: "Eine Frau muss unabhängig sein", sagt sie entschieden. "Und bei der Liebe sollten sich die Eltern nicht einmischen."

> Haben Kinder mit Migrationshintergrund die gleichen Chancen? Diese Frage wird häufig diskutiert, die Antworten gehen auseinander. Denn die Erfahrung zeige, dass ihr Bildungsweg teilweise nicht so geradlinig ist. Köse erzählt, dass sie in der Türkei Klassenbeste war und kurz vor dem Abitur stand. In Deutschland habe sie viele Steine aus dem Weg räumen müssen und zwischendurch als Reinigungskraft gearbeitet, um nach längerer Zeit die Fachhochschulreife zu erwerben. Und Sözeri berichtet, dass er einen Arzt kennt, der in der Region praktiziert, der zunächst auf die Sonderschule geschickt wurde, weil er als Kind schlecht Deutsch sprach.

Sarica ist der Meinung, dass Leistung der Schlüssel zu vielem ist: Als sie sich in der Schule angestrengt habe und gute Noten bekam, sei sie häufiger zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden. Was die Chancengleichheit betrifft, habe sie gute Erfahrungen gemacht, sowohl in der Schule als auch bei der Arbeit.

> Ist Diskriminierung ein Thema? Teilweise ja. Manchmal geht es um offenbar gut gemeinte Kleinigkeiten: "Manche reden ganz langsam mit mir", erzählt Sözeri. "Ich sage dann ganz direkt, dass sie normal mit mir reden können." Ihn störe das aber nicht. Sarica sagt: Eigentlich bin ich eine Deutsche mit türkischen Wurzeln. Aber mein Aussehen sagt was Anderes." Sie meint damit, dass sie teilweise Blicke spürt, die ihr unangenehm sind. Und teilweise werden Ausländer in einen Topf geworfen: Als sich vor zwei Wochen die Schlägerei mit vielen Beteiligten in Steinsfurt zugetragen hat, wurde Köse von vielen Steinsfurtern gefragt, ob sie die Leute kennt, das seien doch auch Türken gewesen. Waren es nicht. Und ihr sei es sehr peinlich gewesen, wie sich die zwei Familien verhalten haben, fügt Köse hinzu.

> Was lässt sich dagegen tun? Kurz gesagt: miteinander reden. Er sei einmal angerufen worden, weil ein junger Mann, zwischen 15 und 17 Jahre alt, aufgefallen war, weil er sich rassistisch geäußert hatte, berichtet Igdir. Er sei mit ihm Döner essen gegangen und habe ihm gesagt: "Du darfst mich alles fragen!" Der junge Mann habe alles gefragt, später gingen sie noch gemeinsam in die Moschee und tranken dort schwarzen Tee.

> Reizthemen: Fällt der Begriff Moschee, geht bei vielen Deutschen der Rollladen runter. Natürlich wird dort gebetet, die Rolle der Imame und der Einfluss des türkischen Staats werden oft kritisch gesehen. Doch dass Muslime gerne und häufig in die Moschee gehen, liege auch daran, dass es sich dabei nicht nur um ein Gotteshaus, sondern ebenso um einen Treffpunkt handelt, berichtet Sözeri. "Viele, die ich kenne, gehen dahin, weil es dort gutes Essen gibt", erzählt er. Andere treffen sich dort, weil sie gerne zusammen Fußball schauen.

Ebenfalls ein Reizthema ist das Kopftuch. Sarica trägt keines, Köse schon. Und sie hatte deshalb auch Nachteile, berichtet sie: Manche Jobs, zum Beispiel als Verkäuferin in der Bäckerei, hätte sie deshalb nicht bekommen. Es abzulegen, sei für sie aus Glaubensgründen aber nicht in Frage gekommen. Beide Frauen sind der Meinung, dass die Gesellschaft dem Kopftuch zu viel Bedeutung beimisst. Der Mensch sei ohne dieses Stück Stoff derselbe, sagt Köse.

> Was kann noch getan werden? Köse und auch Igdir legen Wert darauf, dass Kinder mit anderen Kindern in Kontakt kommen. Vereine seien hier ein guter Weg. Denn wenn Kinder sich austauschen, täten das auch deren Eltern. "An zugewanderte Menschen komme ich am besten über direkte Kontakte", erklärt die Integrationsbeauftragte. Doch das brauche Zeit und Arbeitskräfte, und es koste Geld. Mehr Arbeitskräfte für die Integrationshilfe wären gut, findet Köse. "Damals hat mir niemand den Weg gezeigt", berichtet sie und meint die Zeit vor rund 20 Jahren, als sie nach Deutschland kam. Doch jetzt könnten sie und andere jenen gut helfen, die sich nicht auskennen. Denn sie wisse gut, wie es diesen Menschen geht. Oft gehe es um simple Angelegenheiten, beispielsweise die Anmeldung im Kindergarten. Apropos Kinder: Die Betreuungszeiten passen nicht zu den Zeiten, zu denen Sprachkurse angeboten werden, sagt Köse. Das mache es gerade Frauen schwer, Deutsch zu lernen.