Angelbachtal. (ram) Mehrere Jahre wurde vorbereitet, was am Mittwoch zum Abschluss gebracht werden soll: In zwei getrennten Mitgliederversammlungen des TSV Eichtersheim und des TSV Michelfeld soll die Fusion der beiden Sportvereine beschlossen werden.

Um 19 Uhr treffen sich die Mitglieder des TSV Eichtersheim in der Sonnenberghalle, um 20.30 Uhr kommen dort die Mitglieder des TSV Michelfeld zusammen. Die Tagesordnungen sind nahezu identisch, neben verschiedenen Berichten, die vorgetragen werden, sollen die Mitglieder die Schlussbilanz feststellen und nach Informationen und Aussprache über den Verschmelzungsvertrag entscheiden. Die Versammlungen werden von einem Notar begleitet, alle Mitglieder werden gebeten, ihren Ausweis mitzubringen.

"Der bevorstehende Zusammenschluss der beiden Vereine ist aus Sicht der Verantwortlichen und vieler Mitglieder aus mehreren Gründen unumgänglich und die einzige Möglichkeit, die Tradition und Werte der beiden Vereine auch in Zukunft zu bewahren sowie einen neuen, gestärkten TSV Angelbachtal aus der Taufe zu heben", schreiben die beiden Vereine in einem offenen Brief zur Versammlung. Im Jugendfußball arbeitet man schon lange zusammen, hier gelte es "zwingend eine gemeinsame Heimat und sichere Grundlage zu schaffen". Auch vom rückläufigen ehrenamtlichen Engagement schreiben die Vereine: "Eine Weiterentwicklung hat daher schon seit Jahren nicht mehr stattgefunden."

Doch auch die Finanzen bereiten den Vereinen mit Blick auf notwendige Maßnahmen an den Liegenschaften große Sorgen. Die Halle des TSV Michelfeld ist fast 60 Jahre alt und verschlingt, wie auch die beiden Clubhäuser, "immense Energiekosten". Angewiesen sei man deshalb auf Unterstützung der Gemeinde, die bereits im Jahr 2017 ein Sportflächenkonzept verabschiedet hat, das Millioneninvestitionen vorsieht. Neben der Sanierung der Michelfelder Sporthalle ist ein von mehreren sportlichen Vereinen nutzbares Gebäude neben dem Sportplatz Eichtersheim in Planung.

Der vor wenigen Wochen in Betrieb genommene Kunstrasenplatz in Michelfeld war die erste Maßnahme, die aus dem Sportflächenkonzept umgesetzt wurde. Die erste Voraussetzung der Vereine war dazu im vergangenen Jahr geschaffen worden: Seit Juni 2018 spielen Michelfeld und Eichtersheim in einer Spielgemeinschaft (SpG Angelbachtal) zusammen Fußball.

Für weitere Investitionen ist der Zusammenschluss der Vereine unumgänglich, wie neben Bürgermeister Frank Werner auch die Vereine deutlich machen: "Die Gemeinde kann nur in ein stabiles Fundament investieren." Dies könne derzeit keiner der beiden Vereine bieten, ist im Schreiben an die Mitglieder zu lesen, welches damit schließt, dass der Zusammenschluss "unausweichlich" ist: "Die Vereine werden nur in einem TSV Angelbachtal zukunftsfähig bleiben." Eine Zustimmung der Mitglieder zur Fusion gilt als sicher.