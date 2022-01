Sinsheim. (of) Dass die TSG Hoffenheim ein erstklassiger Ausbildungsverein und ihr Leistungszentrum seit Jahren zu den besten Adressen in Deutschland zählt und für viele Clubs Vorbild in der Talentförderung ist, dürfte bekannt sein. Seit der https://www.tsg-hoffenheim.de/akademie/alle-infos/ueberblick/-Gründung im Jahr 2006 haben es aktuell nicht weniger als 94 Absolventen geschafft, sich im Profifußball und in den ersten drei deutschen Ligen zu etablieren. Im Moment sind bei der TSG die früheren Akademieschüler Kevin Akpoguma, Christoph Baumgartner, Dennis Geiger und Stefan Posch im Profiteam. 14 Fußballer sind bei anderen Bundesligavereinen unter Vertrag. Einer, der den "Hoffenheimer Weg" bestens kennt, ist Jens Rasiejewski (Foto: Uwe Gruen).

Der 47-jährige, gebürtige Marburger stand bereits von 2011 bis 2015 als U17-Trainer im Kraichgau unter Vertrag und hat sich den Ruf eines akribischen und innovativ arbeitenden Fußball-Experten erworben. Seit Sommer 2021 fungiert der ehemalige Profi, der in seiner aktiven Zeit fast 40 Junioren-Länderspiele sowie 140 Partien für Eintracht Frankfurt und Hannover 96 in der 1. und 2. Bundesliga bestritt, als Leiter der Akademie im Nachwuchsleistungszentrum und treibt neben der Entwicklung von Spielern und Trainern auch die Optimierung der Strukturen voran.

Die Schwerpunkte? "Diese liegen vor allem in der Gestaltung des Wandels innerhalb der Akademie, einer gezielten Weiterentwicklung der Mitarbeiter sowie einer noch stärkeren Verzahnung zwischen Nachwuchs und Profis", sagt Rasiejewski, der im Moment mit seiner Frau und drei Söhnen noch in Dortmund wohnt. Die professionellen Strukturen in der Akademie und die Mitarbeiter seien schon sehr gut. "Jetzt gilt es, den nächsten Schritt zu machen", sagt Rasiejewski, der nach seiner Karriere seine Berufslaufbahn nach Abschluss eines Sportmanagement-Studiums zunächst als Sportkoordinator startete und nach dem Erwerb der Fußballlehrer-Lizenz vier Saisons die Hoffenheimer B-Junioren trainierte und etliche Spieler zu später gestandenen Profis machte. "Ich bin unheimlich dankbar, dass ich meine Arbeit bei der TSG fortführen darf. Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen", hatte Rasiejewski erklärt, der auch etliche Spiele der Profis in der "PreZero"-Arena live verfolgt und auch mal bei den erfolgreichen Frauen vorbeischaut.

Die TSG Hoffenheim sieht er gut aufgestellt für die Zukunft. Die Entwicklung der Profi-Mannschaft sei ebenso zufriedenstellend wie die der Nachwuchsteams. "Die Durchlässigkeit zwischen der Akademie und der Lizenzspielerabteilung ist hoch, die Spielweise der Akademie-Teams und die Qualität unserer Talente ist gut", betont er, "aber auch hier gilt es, immer wieder Dinge zu stabilisieren und eventuell neu zu justieren, um erfolgreich zu sein."

Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG, misst der Arbeit in der Akademie einen außerordentlich hohen Stellenwert bei und stellt "dem absoluten Top-Fachmann" Rasiejewski ein gutes Zeugnis aus. "Er verfügt in der Ausbildungs- und Entwicklungsarbeit über viel Erfahrung. Wir werden mit seiner Expertise sicher den erfolgreichen Weg vergangener Jahre fortsetzen." Rasiejewski: "Zunächst wünsche ich mir, dass wir es weiterhin schaffen, die Pandemie zu bewerkstelligen und den Spielbetrieb für alle Teams aufrecht erhalten zu können". Man habe gemerkt, dass das Wichtigste für die Talentförderung sei, zu spielen. Zudem wolle man als Verein eine "Gestaltungsmentalität bekommen", was den Umgang miteinander und die Trainingsgestaltung angeht. Das färbe dann auch auf die Spieler ab, die es in die Profi-Mannschaft tragen.

Für den Fußball allgemein wünscht sich der Akademie-Leiter, dass dem eigentlichen Spiel wieder mehr Bedeutung zukommt. "Das Kapital sollte weniger im Vordergrund stehen, und es sollte mehr um das Spiel an sich gehen – mit all seiner Faszination."