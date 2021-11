Von Berthold Jürriens

Epfenbach. Tom Belz ist ein "Momentefesthalter". So bezeichnet sich der 34-jährige Hesse selbst in den sozialen Medien. Und davon konnten sich auch die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer in der Sport- und Kulturhalle überzeugen, die Belz auf eine Reise in die Zeit vergangener Momente mitnahm und an die er sich teilweise bis ins kleinste Detail erinnern konnte. Schicksalhafte Momente, wie die Diagnose Knochenkrebs, die nicht nur die Amputation seines linken Beines bedeutete, sondern auch zunächst das Ende seiner glücklichen Kindheit.

Belz arbeitet als Erzieher, ist Buchautor und Abenteurer, und er erzählt fesselnd, direkt, ohne Punkt und Komma. Die Zuhörer haben das Gefühl, als ob sie den "kleinen Tommy mit Glatze" auf der Kinderkrebsstation begleiten würden. Man hört regelrecht seine Wut, seine Angst und seinen Frust, als er mit acht Jahren erfährt, dass nur die Amputation sein Leben retten kann. Spätestens jetzt wurde deutlich: "Do what you can’ t – Mit einem Bein auf den Kilimandscharo", so der Titel der von "Neu Start Kultur" und der Gemeindebücherei geförderten Veranstaltung, wird kein Reisebericht. Schon gar keine Lesung, denn Belz erzählt ohne Buch, und man hört ihm gerne zu.

Erst ganz am Ende der Veranstaltung zeigt ein Videoclip, wie Belz nach sieben Tagen auf dem Gipfel des Kilimandscharos steht. Auf einer Höhe von 5895 Metern reckt er seine Gehhilfen in die Luft und ruft tränenreich die magischen Worte: "Ich habe es geschafft." Aus "Tommy mit der Glatze" wurde Tom mit der Löwenmähne. Es ist auch ein Gänsehautmoment für die Zuhörenden. Denn Belz’ Biografie vom gesunden über einem kranken bis zu einem behinderten Kind beeindruckt. In den ersten acht Jahren seiner Kindheit sei er immer der "Coole" gewesen. Aufgrund familiärer Wurzeln verbrachte Belz viele Ferien in den USA, brachte von dort das neueste Spielzeug mit. Fotos seiner Kindheit werden im Hintergrund gezeigt, die er mit detailreichen Geschichten verziert. Wichtige Ereignisse verknüpft er mit einem Playmobil-Krokodil, erinnert sich an das Comicmagazin "Yps" im Wartezimmer des Arztes oder der Bettwäsche im Krankenhaus.

Als Belz dann als "einbeiniger Bandit" oder "Flamingo" gehänselt wurde, sei das schlimm gewesen. "Noch schlimmer aber war, dass die anderen mir sagen wollten, was ich kann und was nicht." Er müsse seine vermeintliche Behinderung akzeptieren, hörte Belz immer wieder. Sein Gesicht wirkt entschlossen, als er sagt: "Ich wollte keine Sonderbehandlung. Ich war mehr als ein nicht vorhandenes Bein." Auf eine Prothese verzichtete Belz, "weil das irgendwie falsch und hinderlich für mich war." Und so stellte er sich nicht nur den Herausforderungen und Abenteuern des Lebens, sondern suchte sie regelrecht.

Radfahren, Fußballspielen oder Sportunterricht – überall war er dabei. Wenn er hinfiel, stand er wieder auf. So einfach war das. Anschließend surfen, Bergsteigen oder als Drummer in einer Metalband – nichts war für ihn unmöglich. Das fehlende Bein sei nie eine Entschuldigung gewesen. "Ich habe jetzt mit dem Tauchen angefangen", teilt der Outdoor- und Bewegungsfanatiker den Besuchern lächelnd mit.

Ganz wichtige Menschen, die Belz mehrmals mit liebevollem Ton erwähnt und denen er dankt, sind seine Eltern. Ihnen hat er immer wieder "Erste-Male-Fotos" von seinen Reisen und Abenteuern geschickt, die ihn bei seiner ersten Bergbesteigung oder beim ersten Surfen zeigen. Anfang 30 taucht dann die "verrückte Idee" auf, den Kilimandscharo zu besteigen. Der Berg in Tansania ist der höchste auf dem afrikanischen Kontinent. Und damit steht diese Besteigung auch sinnbildlich für die Überwindung der Einschränkungen, die er in seinem Leben erfahren hat. "Jeder von euch hat einen Kilimandscharo", erklärt Belz am Ende, der dem "kleinen Tommy" alle diese Projekte und Abenteuer widmet. Belz sei glücklich, dass er früh erkannt habe, "dass nur ein Bein zu haben keine Behinderung ist, sondern die Möglichkeit über sich hinauszuwachsen."

