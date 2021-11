Von Tim Kegel

Sinsheim. Der gewaltsame Tod eines Hündchens hat in den vergangenen Tagen für Bestürzung in der Gartenstadt gesorgt: Zara war elf Jahre alt, "sehr anhänglich", ein Schoßhund. Der Zwergpinscher starb auf dem Gehweg vor dem Haus, nach einem Genickbiss durch den Nachbarhund. Es ist das Ende einer Entwicklung, die Hundebesitzer schon seit Längerem befürchtet hatten.

Anette Schramm und ihre Familie sind traumatisiert: Es war am Abend des 5. November, gegen 17 Uhr, als sie und Zara sich für eine Runde um den Block aufmachten. Vor dem Haus ging alles ganz schnell: Der Nachbarhund sei "im Vorgarten gesessen" und dann direkt auf Zara zugestürmt. Sofort habe das muskulöse Tier – eine American Staffordshireterrier-Hündin – sie "im Genick gepackt" und einige Male kräftig geschüttelt. Den "letzten Schnapper" ihrer Hündin, den "letzten Blick" in ihre Augen wird Schramm niemals vergessen. Genauso wenig wie "die Blutlache" auf dem Asphalt und "die Menschen", die plötzlich von überall herkamen. Einziger Trost ist höchstens, dass es für Zara einigermaßen schnell ging.

Irritiert habe der Nachbar reagiert, als er hinzukam und sah, was sein Hund angerichtet hatte: "Oh, das tut mir jetzt aber leid", zitiert Schramm den jungen Mann. Als sie sagte, dass sie nun "die Polizei holen" wird, habe der Nachbar nur stumm zugestimmt. Nach einiger Zeit waren die Beamten vor Ort.

Der Tod von Zara – ein Ereignis, das viele im Viertel und unter Hundebesitzern, die in den Lettengruben beim Stadtfriedhof oder im Krebsgrund ihre Runden drehen, nicht sonderlich verwundert. Unter ihnen die Besitzer eines Labrador-Retrievers, der im vergangenen Sommer von der Hündin angegriffen worden war, die jetzt Zara zu Tode biss. Auch damals sei der Hund schwer verletzt worden, mit Bissen in Nacken und den Augenbereich. Auch hier gab es eine Anzeige, ein Polizeiprotokoll, wurde der Fall aktenkundig.

"Da muss was passieren", sagt Schramm. Zwar habe es zu früheren Zeiten Momente gegeben, in denen ihre ältere Zara mit dem deutlich jüngeren Nachbarhund im Vorgarten spielte. Dies sei aber zunehmend von einem komischen Gefühl begleitet gewesen, wie sie schildert: Das kräftige Tier, das zu den sogenannten "Anlagehunden" – oft auch "Kampfhunde" betitelt – zählt und als halterisch anspruchsvoll gilt, sei "oft alleine" gewesen, stundenlang, einmal auch für mehrere Tage. Auch hat Schramm beobachtet, dass das Tier – wohl zu dessen "Erziehung" – "mit einem Hausschuh geschlagen" wurde: "Ich schlag’ Dich tot" sei hierbei geschrien worden. Für Schramm deutet dies "auf Überforderung" mit dem anspruchsvollen Hund hin. Die Eskalation der Spirale mit Zara sei schlimm – "aber es leben auch kleine Kinder in der Straße", warnt sie.

Ein noch vor Tagen aktives Profil in einem sozialen Netzwerk zeigt den Mann in friedlicher Zweisamkeit mit Hunden, darunter auch einen American Stafford. Inzwischen existiert das Online-Profil nicht mehr, es ist offenbar gelöscht worden.

Das Tier selbst galt seit den Ereignissen im Sommer als verhaltensauffällig, musste – auch offiziell als gefährlicher Hund eingestuft – im öffentlichen Raum Maulkorb tragen und an der Leine geführt werden. Dies bestätigt Florian Zangl, Leiter des Ordnungsamts. Auflagen, die offenbar wiederholt missachtet wurden – und die jetzt im Tod von Zara gipfelten. Bis heute meidet Schramm die Stelle, an der ihr Hündchen starb: "Mein Mann isst seit Tagen nichts mehr", schildert sie.

Aktiv geworden sind indessen die Behörden: Am vergangenen Mittwoch rückten Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdiensts vor Schramms Nachbarhaus an, gemeinsam mit Polizeikräften der Walldorfer Hundeführerstaffel. "Der Hund wurde beschlagnahmt", schildert Zangl; der Einsatz sei "geordnet und zivilisiert" abgelaufen – soll heißen: Auch der Hundehalter hatte wohl Einsicht, dass die drastische Maßnahme das Beste für alle Beteiligten ist. "Er wird den Hund nicht mehr bekommen", sagt Zangl.

Trotzdem weiß man im Amt, dass ein Einsatz, bei dem es um "Tiere, die längere Jahre bei einem gelebt" haben, immer ein Besonderer ist. Die Beschlagnahmung eines Hunds sei "keine alltägliche Entscheidung und keine, die uns leicht fällt", hieß es beim Ordnungsamt. Der Besitzer habe allerdings "seine Chancen gehabt".

Die Staffordshire-Hündin wurde ins Tierheim gebracht. Ihr früherer Halter habe nun Gelegenheit, "eine zuverlässige Person zu benennen", die sich dem Tier künftig annimmt. Hierzu habe man ihm "eine durchaus großzügige Frist" eingeräumt; die Zuverlässigkeit potenzieller Halter werde anhand des polizeilichen Führungszeugnisses "genau geprüft". Findet sich eine solche Person nicht, erfolgt eine "polizeirechtliche Einziehung". Das Tier geht dann ins Eigentum der Stadt Sinsheim über und wird weitervermittelt. "An Einschläfern denken wir da nicht", hieß es im Amt.