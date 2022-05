Von Friedemann Orths

Zuzenhausen. Für den einen ist er ein Traum, für den anderen ist er eher ein Albtraum: der neue Biergarten von "Tilmans Gartenwirtschaft am Kirchenweg", hinter der Brauerei und Gaststube Dachsenfranz im Herzen Zuzenhausens. Der eine, dessen Betreiber Tilman Werner, betonte bei der Eröffnung, dass er sich mit dem Projekt einen Traum erfüllt habe. Der andere, Heinz-Günter Lichtner, Nachbar des Biergartens, betonte im Gespräch mit der RNZ, dass er und seine Nachbarn das Projekt überhaupt nicht gut finden. Über seine Anwältin hat er Widerspruch beim Bauamt gegen das Projekt eingelegt. Er macht sich Sorgen, dass er auf seinem Balkon und in seinem Hof keine Ruhe mehr haben wird, wenn dort bis 22 Uhr gegessen und getrunken wird.

Lichtner hat mit seinem Smartphone schon vor der Eröffnung nachgemessen, das habe ihm mehr als 60 Dezibel angezeigt, wenn in der Gartenwirtschaft nebenan die Tische aufgebaut wurden oder sich Personen unterhalten haben. Jetzt befürchtet er beim normalen Betrieb noch viel mehr Lärm. Lichtner fragt sich, warum der Bauantrag genehmigt wurde, obwohl kein Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben wurde. Ebenso kritisiert er, dass die Öffnungszeiten und die erlaubte Besucherzahl nicht festgelegt seien.

Seine Anwältin hat bereits im Oktober Widerspruch beim zuständigen Bauamt der Stadt Sinsheim eingelegt. Demnach sei die Baugenehmigung rechtswidrig, nämlich aus den auch von Lichtner gegenüber der RNZ genannten Gründen. Man habe gefordert, dass ein Lärmschutzgutachten vor der Baugenehmigung erstellt wird, was nicht passiert sei. Außerdem kritisiert die Anwältin, dass nicht ausreichend Stellplätze vorhanden seien. Laut Lichtner liegt der Widerspruch mittlerweile beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe. Jetzt wartet er, was dabei herauskommt.

Im Gespräch mit der RNZ betont Bürgermeister Hagen Zuber, dass die Brauerei "bisher nichts falsch gemacht" habe. Die Gemeinde müsse darauf achten, dass die Öffnungszeiten eingehalten werden. Der Bauantrag sei mit einer Enthaltung genehmigt worden, man habe auch nichts "durchgedrückt". Lichtner sei baurechtlich gesehen kein direkter Nachbar, weshalb man ihn auch nicht habe anschreiben müssen. "Wenn etwas falsch sein sollte, würde die Behörde einschreiten." Zuber sagt, er habe Verständnis für Lichtners Anliegen, aber dafür gebe es ja auch den Rechtsweg.

Thomas Haffner vom Sinsheimer Bauamt ist der Fall natürlich bekannt, mittlerweile habe man gefühlt bei jedem zweiten Bauantrag Nachbarn, die Widerspruch einlegen, erzählt er nebenbei. Was Werners Antrag und Lichtners Widerspruch angeht, versichert er: "Da wird alles korrekt behandelt." Denn: "Von der Hand zu weisen sind die Vorwürfe nicht." Laut Haffners Einschätzung befindet sich der Biergarten aber im Kerngebiet der Gemeinde, in dem es laut der "Technischen Anleitung (TA) zum Schutz vor Lärm" noch weniger Einschränkungen für Betriebe gibt. Dass der Biergarten also künftig wieder schließen muss, glaubt er nicht. Allerdings ist er sich aus seiner Erfahrung relativ sicher, dass das RP Tilman Werner noch irgendeine Auflage mitgeben wird, damit die Nachbarn nicht zu viel Lärm ertragen müssen. Das könne beispielsweise eine Glaswand sein. Wer in einem solchen Kerngebiet wohnt, müsse aber auch mit gewissen Einschränkungen leben.

Auch Haffner betont, dass nur direkte Nachbarn bei solchen Anträgen von der Gemeinde angehört werden müssten. In diesem Fall sei es "blöd gelaufen", denn seine Behörde habe vorher nicht gewusst, dass es Nachbarn gibt, die Befürchtungen haben. Dann hätte man auch gleich gefordert, dass der Antragsteller ein Lärmschutzgutachten in Auftrag gibt – und die Genehmigung zunächst nicht erteilt. Aber das Gutachten sei "bereits in der Mache", betont Haffner. Dieses benötige momentan jedoch relativ viel Zeit, weil die Büros überlastet seien. Haffner hat schon mehrfach nachgehakt und rechnet damit, dass es bald eintrifft. "Er wird fair behandelt", sagt er über Lichtner. Bauherr Werner sei außerdem "zu vielem bereit", was die Maßnahmen angeht.

Tilman Werner wollte sich zu allem nicht äußern. Er habe ein Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben, auf das er jetzt ebenfalls wartet. Ansonsten sagt er: "Mein Bauantrag wurde genehmigt, ich halte mich an die Vorgaben."

Derweil hat der Biergarten eröffnet. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr, wobei Essen nur bis 21.30 Uhr angeboten wird. Sonntags hat die Gartenwirtschaft von 11.30 bis 20 Uhr geöffnet. Bei der Eröffnung mit rund 100 geladenen Gästen sprach Tilman Werner auch davon, dass Bürgermeister Hagen Zuber persönlich eine Leader-Förderung vorgeschlagen hatte. Die wurde dann auch in Höhe von 40 Prozent genehmigt.

Dorothee Wagner von "Leader" berichtete, dass das Auswahlgremium das Projekt für "eine tolle Idee" hielt, denn man wolle gerne Ausflugsziele in der Region schaffen. Schließlich höre man immer wieder, dass es schwierig sei, bei Tagesausflügen etwas zum Einkehren zu finden. Zuber betonte, dass er stolz auf die 100 Plätze und das "beeindruckende Ergebnis" sei, denn in deutlich größeren Gemeinden feiere man "im kleinen Bierkeller". Die Wirtschaft wirke dem Gaststättensterben entgegen, und das Thema liege ihm als Kind einer Wirtshausfamilie besonders am Herzen.

Tilmans Vater Wilhelm Werner sprach davon, dass man mit der Gartenwirtschaft Gästen eine Heimat bieten könne "fernab vom Lärm". Zuber wünschte "schöne Abende und viele, viele Gäste". Die wünscht Lichtner wohl nicht, obwohl auch er zugibt, dass der Biergarten recht schmuck geworden ist.