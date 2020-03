Direkt vor dem Tor zu ihrem Grundstück in der Kleingartensiedlung in Waibstadt findet das Ehepaar Gerhard und Helga Henrich immer wieder Hundehaufen vor, was sie ziemlich ärgert. Foto: Christian Laier

Von Anjoulih Pawelka und Christian Laier

Waibstadt/Helmstadt-Bargen/Neckarbischofsheim. "Lasst eure Hunde vor Eurer Haustür scheißen" steht in markanten Worten auf dem Schild am Gartentor und bringt zum Ausdruck, was Gerhard Henrich tierisch ärgert: Direkt vor seinem Grundstück hat ein Hund sein Geschäft verrichtet, und der unbekannte Hundehalter hat die Hinterlassenschaften nicht entsorgt. "Das ist in letzter Zeit öfters passiert, das ist doch unmöglich", erklärt der Waibstädter Hobbygärtner.

In einer Kleingartensiedlung in der verlängerten Ritterstraße, am Verbindungsweg zum Johanniter-Haus, liegt der kleine Garten. Dieser Weg wird von vielen Hundehaltern zum Gassi gehen genutzt. "Wir sind praktisch jeden Tag dort und stecken viel Arbeit in unseren Garten. Und dann ständig so ein Ärger", erklärt Helga Henrich, warum sie jetzt den Weg an die Öffentlichkeit geht und die Rhein-Neckar Zeitung darüber informiert hat. "Es gibt viele ordentliche Hundehalter, die die Hinterlassenschaften ihrer Haustiere ordnungsgemäß beseitigen. Die wenigen, die es nicht tun, bringen die anderen in Verruf", schildert sie ihre Sicht der Dinge.

"Allein in den letzten Tagen hatten wir dreimal einen Haufen direkt vor dem Garten. Darüber ärgern wir uns natürlich", berichtet Gerhard Henrich. Seine Ehefrau erzählt davon, dass viele ältere Menschen mit Rollator ebenfalls diesen Weg nutzen, die nicht mehr so gut sehen und gelegentlich beim Spazieren in die Hundehaufen treten würden. "Dass die Hundehalter ihren Dreck selbst wegmachen, ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit", findet das Ehepaar. "Wir haben überhaupt nichts gegen Hunde. Nur dann, wenn sie ihr Geschäft direkt vor unserem Garten verrichten", stellt Helga Henrich fest.

Auch im Waibstadter Rathaus ist das Thema ein Dauerbrenner. "Wir können als Stadt nur an die Vernunft der Hundebesitzer appellieren. Aus diesem Grund nehmen wir gelegentlich Aufrufe an die Hundehalter in unser Amtsblatt auf", sagt Bürgermeister Joachim Locher. "Viele halten sich daran. Leider gibt es aber auch schwarze Schafe. Wenn wir sie namentlich kennen, nehmen wir Kontakt auf", berichtet das Stadtoberhaupt. Für diese "schwarzen Schafe" habe er selbst als Hundebesitzer überhaupt kein Verständnis. "Wenn Verursacher namentlich bekannt sind, werden Bußgeldbescheide an die Hundebesitzer erteilt. Wir haben das schon öfters gemacht", erläutert er. Wer einen solchen Vorgang beobachte, könne sich an das städtische Ordnungsamt wenden und den Hundehalter namentlich benennen.

Das Ehepaar ist mit diesem Ärgernis nicht allein. Auch andere Gemeinden haben dieses Problem:

In Helmstadt-Bargen gibt es in allen drei Ortsteilen Hundetoiletten, insgesamt 14 Stück. Einmal wöchentlich leeren die Mitarbeiter des Bauhofs diese. Da kämen dann im Durchschnitt zwei große blaue Säcke zusammen. Ob das nun viel sei, sei ja auch immer Ansichtssache, heißt es aus dem Bauhof. Teilweise würde in die Hundetoiletten auch Müll, wie zum Beispiel Zigarettenstummel, geworfen, was auch erlaubt sei. Ein Mitarbeiter des Bauhofs beziffert den Kot der Hunde mit rund 80 Prozent. Die Hundetoiletten würde grundsätzlich schon benutzt, es gäbe aber auch Ausnahmen, erklärt der Mitarbeiter. Da das System so aufgebaut sei, dass die Hundebesitzer auf dem Hinweg an der Hundetoilette Tüten mitnehmen könnten, und auf dem Rückweg diese dann in den Mülleimer werfen, klappe es recht gut. Teilweise entfernt der Bauhof die Hinterlassenschaften aber auch auf Spielplätzen, Gehwegen und auf Wiesen. Wie viel das ist, könne man nicht genau sagen, denn es gäbe drei bis vier Bauhof-Trupps die unabhängig voneinander arbeiten. "Wer was sieht, macht es weg."

In Neckarbischofsheim macht Bürgermeisterin Tanja Grether die Erfahrung, dass einige Besitzer das Geschäft ihrer Hunde zwar in die dafür vorgesehenen Tütchen entsorgen würden, diese dann aber in die Natur werfen, vor allem auf die Felder. Das sei für die Landwirte "ganz ärgerlich", die das oftmals nicht sehen würden und dann mit ihren Maschinen über die Tüten samt Inhalt fahren. So würde sich der Kot auf den Feldern verteilen, sagt die Bürgermeisterin.

In Waibstadt hat man sich genau aus diesem Grund vor einiger Zeit gegen Hundetoiletten entschieden. Die Befürchtung sei gewesen, dass die Plastiktüten mit dem Hundekot "sorglos entsorgt" würden, sagt Hauptamtsleiter Marc Fischer. So wie eben in Neckarbischofsheim. Das sei für die Umwelt schädlicher. Außerdem weist Fischer darauf hin, dass vor allem in den Sommermonaten der Bauhof dadurch noch mehr Arbeit habe. Die Toiletten müssten täglich gesäubert werden, damit kein unangenehmer Geruch entsteht. Trotzdem wurde das Thema bei der letzten Gemeinderatssitzung angesprochen. Eine mögliche Lösung soll bei einem erneuten Treffen des Rates gefunden werden.

Helga und Gerhard Henrich hoffen derweil, dass die Hundebesitzer, die sich bisher nicht ordentlich verhalten haben, den Hundekot künftig ordnungsgemäß beseitigen und sie keine "Tretminen" mehr vor ihrem Garten vorfinden.