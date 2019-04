Von Tim Kegel

Sinsheim-Weiler. Hundehalter, die ihre Runden gerne zwischen Obstbäumen, Wiesenmatten, Wald und Pferdekoppeln am Bräunlingsberg drehen, sollten künftig besonders wachsam sein, ihr Tier an der Leine führen, die Gegend vielleicht besser meiden. In dem malerisch gelegenen Gewann zwischen Weiler und Hilsbach, nahe der örtlichen Grundschule gelegen, wurden Köder ausgelegt, die mit Klingen, möglicherweise auch mit Gift oder beidem gespickt sind.

Dass die perfide Tat stattgefunden hat, gilt als sicher. Vergangenen Montag gegen 14 Uhr zeigte ein erster Hund Krankheitserscheinungen, nachdem er in dem Gebiet spazieren gegangen war. Nach Informationen der RNZ konnte das Tier zwar gerettet werden, über den Berg war es jedoch zuletzt noch nicht.

Von einem zweiten Fall ist in Hilsbach die Rede, ebenfalls den Bräunlingsberg betreffend. Ein Hund soll Giftköder gefressen haben und kläglich verendet sein. Wenngleich die Nachricht Ortsgespräch ist, ließ sie sich nicht verifizieren. Die Polizei bestätigte am Freitag allerdings den ersten Vorfall mit den knappen Worten "Ja, da ist was."

Sinsheims Hundefreunde sind gut vernetzt. "Was" da ist am Bräunlingsberg kurz unterhalb des Bräunlingsberghofs, hierüber wird zurzeit wild spekuliert und gemutmaßt: Bei Facebook geht die Angst um. Wut und Sorge machen sich breit wegen des "Giftanschlags"; weit mehr als 100 Mal werden einzelne Nachrichten im Internet geteilt, oft mit bestürzten, teils auch mit derben Kommentaren versehen. Eine Nutzerin will gar einen Anstieg des Auslegens von Gift- und Rasierklingenködern bemerkt haben: Es würden "pro Tag circa zwei Fälle in Sinsheim behandelt". Die Sinsheimer Tierklinik Finck konnte am Freitag einen Anstieg in jüngster Zeit allerdings "nicht bestätigen", hieß es auf RNZ-Nachfrage.

Eine zweite Nachricht vom Bräunlingsberg machte am vergangenen Mittwoch die Runde, zwei Tage nach dem ersten Fall: Dieses Mal seien Rasierklingen auf einer der Koppeln gefunden worden. Die Verfasserin der Nachricht hat ein Bild angehängt: Es zeigt dunklen Lehmboden, Pflanzen und Gräser; dazwischen stecken mehrere Klingen, wie sie normalerweise als Wechselklingen in Tapeziermessern verwendet werden. Das Bild lässt den Eindruck entstehen, als hätten die scharfen Metallstücke noch einen anderen Zweck als von Hunden beim Gassigehen aufgenommen und verschluckt zu werden.

Das Auslegen von Klingen, möglicherweise auch Giftködern, ist am Bräunlingsberg auch noch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet gefährlich: Die Pferdekoppeln sind bei Familien mit Kindern beliebt; als Ziel von Spaziergängen, manches Kind sitzt hier das erste Mal auch selbst im Sattel eines Pferds. Räumlich zuzuordnen ist das Bild nicht, es soll aber auf der Pferdekoppel am Bräunlingsberg entstanden sein. Die Versenderin der Nachricht bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Unbekannte in den Dörfern am Steinsberg Giftköder ausgelegt haben. Eine Organisation, die sich Haus- und Wildtierrettung Neckartal nennt, veröffentlichte am 4. März einen Hinweis: Damals habe ein Hund im Feld-Wald-Gebiet zwischen dem Weilerer Sportplatz und der Hammerau einen Giftköder gefressen und nur knapp überlebt.