Von Jan Kulka

Bad Wimpfen. Bereits im Jahre 1882 wird nachweislich der erste Faschingsumzug in Bad Wimpfen erwähnt. 138 Jahre danach kamen am vergangenen Sonntag wieder einmal Tausende zum nunmehr 70. Umzug der Wimpfener Faschingsgesellschaft und feierten gemeinsam den Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Noch am Abend zuvor fand die siebte Prunksitzung statt – für alle Aktiven war es ein straffes Programm.

Bevor der bunte Zug traditionell um Punkt 14.11 Uhr begann, sich seinen Weg vom Wimpfener Tal aus durch die Altstadt freizuschaufeln, waren schon viele Narren aus Nah und Fern gekommen um sich strategisch in der verwinkelten Altstadt zu positionieren. Gespannt erwarteten sie die 113 verschiedenen Gruppen der von weitem ertönenden Parade, wobei schon manchem die Perücke aufgrund des starken Windes davonflog. Die Organisatoren nahmen es gelassen: "Das Wetter kann uns nichts. Wir sind gut vorbereitet und ziehen es durch, wie immer", sagte der stellvertretende Sitzungspräsident Gerhard Maier.

Faschingsumzug Bad Wimpfen 2020 - Die Fotogalerie































Beim von Zugmarschall Wolfgang Veith angeführten Zug sorgten insgesamt elf Faschingsgesellschaften aus der Region für ausgelassene Stimmung. Darunter Gesellschaften aus Talheim, Jagstfeld, Heilbronn und den langjährigen Freunden aus Bad Rappenau und Gundelsheim.

Programmatisch war alles dabei: Neben den "Morschbachdeifeln" Bad Wimpfen und anderer schlagkräftiger Guggenmusik sowie einigen hinterlistigen Brauchtumsgruppen wie den Wimpfener Besen-Hexen, heizten dieses Mal außergewöhnlich viele Kapellen – 16 an der Zahl – den Feierlaunigen ein. Ihre Premiere feierte die Marching Band "The Green Scouts" aus Ilshofen. "Wir wollen die Besucher stark einbinden und ihnen etwas bieten", meinte Umzugsminister Markus Weyhing, der gemeinsam mit Jürgen Schmidt von den Wolfsstechern aus Bad Rappenau den Umzug im Herzen der Altstadt mit viel Humor und Hingabe moderierte.

Durch die insgesamt acht Tonnen Wurfmaterial kamen nicht nur die kleinen Narren auf ihre Kosten, die eifrig ihre Taschen füllten. Auch in diesem Jahr zog der Umzug Tausende aus der Region an. Für Jürgen Lingk aus Heidelberg ist der Weg in die ehemalige Stauferpfalz selbstverständlich: "Der Weg hat sich auch dieses Jahr absolut gelohnt. Die Atmosphäre hier ist einzigartig."

Einen besonderen Stellenwert hat der Umzug auch für die Wimpfener selbst. "Der Weihnachtsmarkt und die Faschingskampagne sind Teil der DNA von uns Wimpfenern, wir wachsen damit auf", sagte Gerd Ivenz, für den es der mittlerweile 56. Umzug war. Auch für Bürgermeister Claus Brechter ist dieses Brauchtum "fester Bestandteil und großartiger Höhepunkt im Veranstaltungskalender" der Stadt.

Als kleiner Wermutstropfen zum ansonsten reibungslos und bei bester Stimmung abgelaufenen Umzug fand dieses Jahr keine After-Party in der Kelter statt. Dies hielt die Besucher jedoch nicht davon ab, auch nach dem gegen 17 Uhr endenden Umzug in der Innenstadt die fünfte Jahreszeit zu genießen und ausgelassen zu feiern.