Sinsheim. (zg) Überdimensionale Karosserien, PS-starke V8-Motoren, obligatorische Weißwandreifen und gewaltige Heckflossen - seit fast 23 Jahren zählt die Ausstellung mit den bunten Straßenkreuzern zu den Attraktionen im Auto- und Technik-Museum Sinsheim. Ab dem 24. März präsentiert das Museum seinen Besuchern eine völlig neue "American Dream Cars Collection" - das "American Way of Life-Gefühl" gibt es inklusive.

Mit Planen abgedeckte Luxuskarossen, Werkzeugkoffer und Hebebühnen prägen momentan das Erscheinungsbild der wahrscheinlich größten permanenten Sammlung US-amerikanischer Traumwagen außerhalb der Vereinigten Staaten. Das Werkstatt-Team des Museums arbeitet mit vereinten Kräften daran, die eindrucksvolle "American Dream Cars Ausstellung" noch größer, imposanter und abwechslungsreicher zu gestalten. "So einen aufwendigen Umbau hatten wir schon lange nicht mehr", schwärmt Werkstatt-Leiter Holger Hamann.

Beschränkte sich die Sammlung vorher hauptsächlich auf die Straßenkreuzer der 1950er und 1960er-Jahre, kommen ab März neue Exponate hinzu. Diese werden mit Hilfe von Rampen, Vitrinen sowie Lichtanlagen in Szene gesetzt. Lebendige Szenarien, seltene Autos und ein komplett neues Erscheinungsbild sollen die letzten 100 Jahre US-amerikanische Automobilgeschichte wiedergeben. Die neue Ausstellung erstreckt sich über 1500 Quadratmeter: Von den 20er-Jahren bis in die Neuzeit, vom Dirt Track Race bis zum Glamour der 50er-Jahre und noch vieles mehr gibt es ab Ende März in Sinsheim zu erleben.

Wem nur das Betrachten der prachtvollen Limousinen zu wenig ist, wird beim mittlerweile traditionellen US-Car-Treffen im August im Technik Museum Sinsheim auf seine Kosten kommen. Ein ganzes Wochenende gibt es dort den Klang der V8-Motorren mit passenden Speisen und Getränken sowie Live-Musik. Der Eintritt auf das Freigelände ist für Besucher frei, eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Die "American Dream Cars Collection" ist im Museumseintritt mit inbegriffen.

Info: www.technik-museum.de/ american-dream-cars