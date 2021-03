Sinsheim. (zg) "Auch wenn wir jetzt wieder aufgrund des Lockdowns das Museum schließen müssen, es wartet eine großartige Motorsportaufstellung", erklärte Museumspräsident Hermann Layher. Sie trägt den Titel "Red Bull World of Racing". Sobald das Technik Museum wieder öffnet, werden die Besucher Autos, Motorräder und auch ein Flugzeug in der Halle 3 in Augenschein nehmen können. In der Zwischenzeit vermitteln Videos, die im Internet angesehen werden können, erste Eindrücke.

Ein Video wurde in den vergangenen Tagen gedreht. Durch den Clip führt "Red Bull"-Athlet und Dauermitglied Adrian Guggemos. In "Ride at the Museum" erkundete er bereits im Sommer 2020 das Technik-Museum auf seine ganze eigene Art und Weise. Dabei zeigte er unter anderem einen Rückwärtssalto mit dem Motorrad auf der Tupolev Tu-144. Auch im neuen Video erkundet Guggemos auf seinem Motorrad, einer GasGas TXT 300, die Sonderausstellung.

Auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern haben die Ausstellungsstücke, die alle einen Bezug zur Marke Red Bull haben, eine temporäre Heimat gefunden. "Die Ausstellung ist toll geworden", sagte Franky Zorn, Welt- und Vizeweltmeister im Ice-Speedway, als er seine Maschine im Museum vorbeibrachte.

Die Edge 540 V2, ein Flugzeug aus der "Red Bull Air-Race"-Serie, wurde von Chefmechaniker Gerhard Moik für die Ausstellung zusammengebaut. Aufgrund der Einschränkungen kam Moik mit dem Wasserflugzeug aus Salzburg angeflogen. Er war von der Ausstellung begeistert. Daniel Bodin landete als erster überhaupt einen doppelten Rückwärtssalto mit einem Schneemobil. Dies sei Grund genug gewesen, eines seiner Schneemobile in Schweden abzuholen und in der Ausstellung zu zeigen.

Besonders stolz sind die Museumsmacher auf das MotoGP-Motorrad des "Red Bull KTM Factory-Racing"-Piloten Fabio Quartararo. Der Zweiradstar gewann mit diesem Motorrad im Jahr 2020 den Grand Prix in Österreich. Die Formel-1-Geschichte von Red Bull und vieles mehr können in der Ausstellung ebenfalls erfahren und begutachtet werden.

"Mein Dank geht an das Team von ,Red Bull‘ für die Ausstellungsstücke, an die verschiedenen Rennfahrer und an unser Planungsteam unter Art Directrice Vanessa Layher und allen Beteiligten. Die Fans können wir leider nur online füttern. Wir sehen uns bei der Neueröffnung des Museums live vor Ort", sagte der Museumspräsident.

In den nächsten Wochen werden laut Hermann Layher immer wieder Beiträge und Videos aus der Sonderausstellung finden. Weitere Informationen gibt es unter www.technik-museum.de/red-bull