Sulzfeld/Knittlingen. (jubu/guz) Schwerbewaffnete Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei haben am Sonntagabend ein Mehrfamilienhaus in Sulzfeld gestürmt und in einer der Wohnungen einen 31-jährigen Deutschen festgenommen. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht. Der Einsatz mit acht Fahrzeugen, zahlreichen Beamten und einem Rettungswagen samt Notarzt in Bereitschaft sorgte für einigen Wirbel in der kleinen Gemeinde.

Stundenlang herrschte Rätselraten über die genauen Hintergründe. Vor Ort war nichts zu erfahren und auch die Pressestelle der Polizei hielt sich zunächst bedeckt. Am Montagnachmittag brachte dann eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe mehr Licht in die Angelegenheit. Bei dem Festgenommenen handelt es sich den Ermittlungsbehörden zufolge um einen gesuchten 31-Jährigen, der eigentlich in Knittlingen im Enzkreis gemeldet ist. Bereits in den Morgenstunden des 29. Oktobers hatte sich die Polizei Zugang zu dieser Wohnung verschafft und mehrere scharfe Schusswaffen samt Munition, Messer und Drogen gefunden und sichergestellt. Nur der von der Staatsanwaltschaft Pforzheim mit Haftbefehl gesuchte Mann war nicht aufzufinden.

Nach "umfangreichen kriminaltaktischen Maßnahmen" habe der 31-Jährige dann jedoch in einem Wohnhaus in Sulzfeld lokalisiert werden können, und am Sonntagabend kam es dann zu besagtem Einsatz. Da nicht auszuschließen war, dass der Mann bewaffnet ist und sich beim Zugriff gegen die Beamten zur Wehr setzt, wurde das SEK für die Aktion angefordert. Der Gesuchte habe sich in der Wohnung aber widerstandslos festnehmen lassen, teilten die Ermittlungsbehörden mit.

Die Staatsanwaltschaft Pforzheim wirft dem 31-Jährigen Verstöße gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Betäubungsmittelgesetz vor. Das Kriminalkommissariat Pforzheim ermittelt offenbar bereits seit geraumer Zeit gegen den Mann, der nun in der Ravensburg-Gemeinde gefasst wurde. „In unserem ruhigen Dorf gibt es doch eigentlich gar keine Kriminalität“, hatte sich ein Anwohner am Sonntag nach dem spektakulären Einsatz irritiert geäußert.

Update: Montag, 4. November 2019, 18.15 Uhr

Sulzfeld. (jubu) Das schwerbewaffnete Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei Baden-Württemberg hat am Sonntagabend ein Wohnhaus in der Gotthold-Lessing-Straße in Sulzfeld gestürmt und einen 31 Jahre alten Mann festgenommen. Gegen 22 Uhr kam es zum Zugriff. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht.

Die Spezialeinheit war mit acht Einsatzfahrzeugen vor Ort. Eine Rettungswagenbesatzung sowie ein Notarzt und ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes waren zur Bereitstellung ebenfalls im Einsatz.

Wie jetzt die Polizei Pforzheim mitteilte, wird gegen den Deutschen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bei einer weiteren Untersuchung wurden am 29. Oktober in einer anderen Wohnung wurden mehrere scharfe Schusswaffen, Munition sowie Messer aufgefunden sowie weitere Betäubungsmittel gefunden.

Update: 4. November 2019, 16.13 Uhr