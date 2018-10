Sulzfeld. (guz) Es war ein beängstigendes Déjà-vu binnen Jahresfrist: Am Freitagabend haben zwei bislang Unbekannte eine Tankstelle in der Hauptstraße in Sulzfeld überfallen und wenige hundert Euro erbeutet. Dieselbe Tankstelle war am 3. September 2017 Zeil eines Raubüberfalls gewesen. Damals hatte ein Mann die Kassiererin mit einer Machete bedroht und war ebenfalls mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entkommen.

Über den Überfall am Freitagabend ist derzeit wenig bekannt. Die Karlsruher Polizei bestätigte allerdings auf RNZ-Nachfrage, dass sich der Überfall gegen 20.40 Uhr ereignete und zwei "männliche Personen" daran beteiligt waren, die offenbar zu Fuß in Richtung Zaisenhausen entkamen.

Die Polizei fahndete mit umfangreichen Maßnahmen nach den Räubern, konnte aber trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers keinen der beiden fassen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Duo in Zaisenhausen ein Fluchtfahrzeug geparkt hatte. Weiter Detail, etwa ob und wenn ja womit die Täter bewaffnet waren, will die Polizei heute bekannt geben.

Parallelen lassen sich möglicherweise auch zu einem anderen Überfall in der Region ziehen, der nur wenige Tage zurückliegt: Am 21. September, ebenfalls ein Freitagabend, war eine Tankstelle in der Reihener Straße in Ittlingen überfallen worden. Ein Einzeltäter hatte damals auf Englisch Geld von der Kassiererin gefordert und sie sowie einen Kunden mit einer Pistole bedroht. Auch bei diesem Überfall wurden mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet.