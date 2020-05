Helmstadt-Bargen. (RNZ/rl) Auf der Landesstraße L530 an der Kreuzung Bundesstraße B292 bei Helmstadt muss auf einer Länge von etwa 100 Metern ab Mittwoch, 27. Mai, eine Baustelle eingerichtet werden. Das teilt das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Grund dafür sind Reparaturarbeiten auf der Fahrbahn, um Straßenschäden zu beseitigen. "Es wird die Deckschicht und teilweise die Tragschicht erneuert, um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten", erklärt Matthias Knörzer, Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien.

Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 27. Mai, und dauern voraussichtlich bis Samstag, 30. Mai, an. Danach ist die Fahrbahn wieder befahrbar. Aufgrund der Baumaßnahme muss der Knotenpunkt teilweise gesperrt werden. Eine Umleitung wird eingerichtet und ist beschildert. Die Kosten in Höhe von circa 20.000 Euro trägt das Land.