Sinsheim-Steinsfurt. (app) In den letzten Tagen ist und wird es ruhig sein, und so entspannt, wie es sich die Anlieger wünschen. Doch wenn die Ferien wieder zu Ende gehen, spitzt sich die Verkehrssituation im Bereich der Schule am Giebel zu. Hier soll wieder einmal Abhilfe geschaffen werden. Doch wie kann die Enge in der Schulstraße mit den prekären Verkehrsproblemen gelöst werden? Jedenfalls nicht mit dem Vorschlag, den die Stadtverwaltung dem Ortschaftsrat vorgelegt hat. So sah es zumindest das Gremium und bat um Überarbeitung.

Die Verkehrsproblematik ist morgens und mittags, wenn die Eltern ihre Kinder zur Schule fahren, besonders augenfällig. Der Parkplatz ist belegt, die Straße eng und unübersichtlich. "Jeder will sein Kind möglich weit an die Schule heranfahren. Dabei wird an den Elternabenden immer wieder darauf hingewiesen, dass die Kinder aus gesundheitlichen Gründen möglichst zu Fuß dorthin gehen sollten", umschreibt ein Ortschaftsrat, zugleich auch betroffener Vater, die Situation. Er ergänzt fast sarkastisch: "Leider können die Schüler noch nicht direkt ins Schulgebäude gefahren werden." Also halten die Mütter oder Väter häufig direkt vor dem Schulhofeingang, um ihre Sprösslinge aussteigen zu lassen. Und da die Fahrzeuge morgens wie mittags nicht einzeln, sondern gehäuft vorfahren, kam es auch schon zu kleineren Unfällen oder Lackschäden - zum Glück jedoch noch nicht zu Verletzungen für Kinder.

Vor allem im engen Verbindungsweg zwischen Schul- und Giebelstraße kommt es regelmäßig zu kritischen Situationen. Ein Vorbeifahren an den haltenden Kraftfahrzeugen ist nur schwer möglich, wenn die Kinder dann zu den Autos gehen, gar nicht. Ein heilloses Durcheinander ist programmiert. Aus dem Ordnungsamt der Stadt kam der Vorschlag, den Verbindungsweg zur Einbahnstraße zu deklarieren. In der vorgeschlagenen Form sei dies keine Verbesserung, hielt das Gremium nach längerer Diskussion fest und bat, im Zuge der Überplan- und Neuanlegung der Schulaußenanlage diese Problematik mit aufzunehmen. Das Thema wird den Ortschaftsrat also nicht zum letzten Mal beschäftigt haben.