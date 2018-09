Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Sie gehört in Deutschland neben dem Apfel zu den beliebtesten Früchten überhaupt - die Banane. Die Deutschen konsumierten 2016 laut ARD rund 963.000 Tonnen. Das entspricht etwa 11,7 Kilogramm pro Kopf.

Die etwa 70 Arten stammen - bis auf eine Art in Tansania - alle aus dem tropischen bis subtropischen Asien und westlichen Pazifikraum. Eine hat es sogar in den Kraichgau nach Siegelsbach geschafft. Die Bananenstaude im heimischen Garten der Familie Gebhard trägt dank Klimawandel und Jahrhundertsommer Früchte.

"Ich habe es erst nicht geglaubt", sagt Sonja Gebhard. "Es hat mich so fasziniert, dass ich noch mal nachgeschaut und dann gesehen habe, dass dort tatsächlich Bananen hängen." Dabei hat die Familie die Früchte nur zufällig entdeckt. Nach einem Gewitter waren Blätter der Bananenstaude abgeknickt. Beim Beseitigen haben die Gebhards ihre überraschende Entdeckung gemacht. Bis zu 300 Früchte kann eine Staude tragen. So viele sind es bei den Siegelsbachern zwar nicht, aber auch eine handvoll Bananen reichen für beste Laune

Seit fünf Jahren wächst und gedeiht sie nun bei den Gebhards. Damals haben sie von ihrer Nichte einen Ableger bekommen, als sie ihr Haus in der Oststraße in Bad Rappenau bezogen hat. In deren Garten stand eine Bananenstaude, die bei der Gartenschau 2008 als größte im Kraichgau ausgezeichnet wurde.

Aus der gelben Blüte entstehen die Früchte, auch Finger genannt. Sie wachsen nach oben, was die typische Krümmung der Banane zur Folge hat. Foto: Falk-Stéphane Dezort

"Sie war höher als das Haus", erinnert sich Roman Gebhard. Rund vier Meter hoch ist die Staude in seinem Garten, selten können sie auch bis zu neun Meter groß werden. Während der Wachstumsphase legen sich die älteren Blätter umeinander und bilden so einen Scheinstamm. Im Laufe der Zeit sieht die Pflanze einer Palme immer ähnlicher.

Inzwischen haben die Gebhards zahlreiche Ableger an Familie, Freunde und Bekannte im gesamten Kraichgau verteilt. Eine "Staude 2.0" hat der gelernte Heizungsbaumeister im hinteren Teil seines Gartens bereits eingepflanzt. "Weil es schön aussieht und Schatten spendet. Vielleicht werde ich mal Plantagenbesitzer in Siegelsbach", scherzte Roman Gebhard.

Dass in Deutschlands Gärten tatsächlich Bananen wachsen, ist jedoch ungewöhnlich und womöglich dem heißen Sommer geschuldet. Reif werden die Siegelsbacher Früchte allerdings nicht mehr. In der Regel benötigen Bananen ein bis eineinhalb Jahre bis sie essbar sind. Hat man keinen beheizten Wintergarten oder ein Gewächshaus, welches ganzjährig ideale Verhältnisse schafft, stehen die Chancen zur Ernte eher schlecht.

"Wenn der Wetterumschwung kommt, ist alles vorbei", weiß Roman Gebhard. Nichtsdestotrotz müssen die Hobby-Bananenzüchter die komplette Mutterpflanze abschlagen, da sie nur einmal Früchte tragen kann. An ihrer Wurzel bilden sich allerdings Sprösslinge, die die nächste Ernte sichern sollen.

Vor dem ersten Frost macht der Siegelsbacher seine Stauden winterfest. "Sie werden bis auf einen Meter abgeschlagen und mit Stroh und Folie windgeschützt sowie wasserdicht verpackt", erklärt er. Ende März, Anfang April werden die Pflanzen wieder enthüllt und können sich über die warmen Monate hinweg erneut zu einem Hingucker im heimischen Garten entwickeln. Dass die Stauden dann ebenfalls wieder Früchte tragen könnten, ist ein positiver Nebeneffekt.