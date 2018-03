Von Alexander Becker

Sinsheim. Die stattliche Summe von 30.000 Euro hat die Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt (ISW) am Montag in der Carl-Orff-Schule (COS) an Vertreter von elf örtlichen sozial tätigen Vereinen und Gruppen übergeben. Einer von ihnen, der Sängerbund Rohrbach, übernahm mit dem Kinderchor "Rohrspatzen" die musikalische Begrüßung der Spendenempfänger. "Mit Freude anderen Menschen Gutes tun: Es ist keine Pflicht, es ist Freude", begründete der ISW-Vorsitzende Helmuth Strietzel den eigenen Antrieb und den seiner Mitstreiter.

"Sie alle tun eine segensreiche Arbeit", lobte der Vorsitzende des COS-Fördervereins "Brücke", Theo Grimm, das Engagement der ISW-Aktiven und rechnete vor, dass seit dem Gründungsjahr 2002 annähernd eine halbe Million Euro an Spendengeldern ausgeschüttet wurden.

Das Geld entstammt fast ausschließlich dem Verkauf gespendeter Waren bei alljährlichen Oster-, Herbst- und Weihnachtsflohmärkten in der alten Lagerhalle am Bahnhof Hoffenheim sowie der Elsenzhalle. Sowohl bei der Annahme der Waren, die oftmals aus Haushaltsauflösungen stammen, als auch dem anschließenden Sortieren sind ausschließlich Ehrenamtliche im Einsatz.

"Für diese beachtliche Leistung gebührt ihnen größter Respekt", betonte Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Ihm zufolge habe die ISW zurecht den jüngsten Bürgerpreis der Sparkasse Kraichgau erhalten, doch nehme die Bereitschaft der Bevölkerung, in irgendeiner Form ehrenamtlich tätig zu sein, aktuell stark ab. Albrecht selbst werde aber - auch dank einer ISW-Spende - seine eigene Aktion "Der Oberbürgermeister kocht", bei der zuletzt rund 160 Senioren aus allen Sinsheimer Stadtteilen verpflegt wurden, fortführen.

Weitere Spenden erhielten der Bürgerkreis für Anschaffungen in seiner Tagesstätte, die Verkehrswacht Kraichgau zum Unterhalt der Jugendverkehrsschule, der Freundeskreis Barcs für die Aktion "Weihnachten für Barcs" sowie der Verein "Aufbruch", der unter anderem gegen genitale Verstümmlung bei Kindern vorgeht. Auch die Barcs-Hilfe der Feuerwehr und deren jährlicher Hilfstransport in die ungarische Partnerstadt, die Initiative Palliativ-Versorgung zur Einrichtung eines Freisitzes in der GRN-Klinik, die Jugendarbeit des Sängerbunds Rohrbach und der Förderverein "Brücke" wurden mit Spenden bedacht.

Letzterer plant die Reaktivierung eines Backhauses und benötigt zusätzliches Personal; die Lebenshilfe finanziert mit dem Geld ihre Offenen Hilfen. Bevor der gemütliche Teil der Spendenübergabe folgte, kündigte der ISW-Vorsitzende an, dass 20 kirchliche und kommunale Kindergärten nach Ostern ebenfalls Zuwendungen erhalten werden.

Vorher steht der ISW-Osterflohmarkt an: Am Samstag, 17. März, von 9 bis 13 Uhr findet er in der alten Lagerhalle am Bahnhof Hoffenheim statt. Spenden werden dort erst ab dem 11. April und bis Mitte September angenommen; immer mittwochs von 9 bis 16 Uhr. Auskünfte erteilt Helmuth Strietzel unter Telefon 07261 / 61261 oder per E-Mail unter isw-markt@gmx.de.