Von Angela Portner

Eppingen-Richen. Zugegeben: Schön ist er nicht, aber in ihm steckt echte Jubiläumspower. Hubbelig seine Oberfläche, die Ecken knusprig ausgefranst, der Geruch eher undefinierbar, und nach der anfänglichen Süße kitzelt überraschend leicht salziger Geschmack die neugierige Zunge, bevor der Speck zwischen den Zähnen für einen herzhaften Abgang sorgt. Die Rede ist von einem schlichten kleinen Keks mit durchaus spannendem Innenleben. Brigitte Lateit, Inhaberin von Freaky Cookie, hat ihn anlässlich der 1250-Jahrfeier kreiert und schiebt unermüdlich nach individuellen Wünschen hergestellte Plätzchen in den Ofen.

Probieren geht über studieren. Geht nicht, scheint es für die kreative Keksbäckerin nicht zu geben. "Da kann ich alles um mich herum vergessen", sagt Lateit über den Prozess von der Idee bis zum leckeren Produkt. Sie mixt Kaffeepulver und Likör mit Schokolade, Mehl und Eiern. Für gesundheitsbewusste Leckermäuler gibt es den Sportlerkeks mit Haferflocken, Nüssen und Zuckerersatz, für Liebhaber der scharfen Küche befeuert sie Zartbitterschokolade mit Chili und Walnüssen.

Nicht alles gelingt auf Anhieb. Oft sind viele Anläufe notwendig, bis passende Dosierungen und Zutaten gefunden sind, die den freakigen Cookie zu einem besonderen Geschmackserlebnis werden lassen. Gut, dass sich in der Familie und unter Freunden längst Tester gefunden haben, die mit kritischer Zunge bewerten, beraten und eigene Ideen mitbringen.

"Ich backe leidenschaftlich gern", sagt die 38-jährige Bäckereifachverkäuferin. Irgendwann waren die Rezepte aus Büchern und Fachzeitschriften einfach nicht mehr genug. Sie fing an, eigene Kreationen zu entwickeln und entdeckte bald, welch Potenzial ein einfacher Rührteig haben kann. Der verträgt nämlich eine ganze Menge an Innenleben, und der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Irgendwann reichte das Backen für Familie und Freunde nicht mehr.

Der Sprung in die Selbstständigkeit war nicht leicht, denn es galt eine Menge Vorschriften zu beachten. Bei der Handwerkskammer absolvierte die Mutter zweier Kinder einen sogenannten Minimeisterkurs, büffelte Lebensmittelrecht, Kalkulation, Produktpräsentation, Hygienevorschriften, Vertrieb und Marketing. Erst als sie die Urkunde in der Hand hielt, konnte sie loslegen. Verkauft wird über einen Onlineshop unter www.freakycookies.de und auf dem Eppinger Wochenmarkt, gebacken in einer Mietküche. Das erfordern die Hygienebestimmungen.

Dreimal in der Woche fährt sie zum Backen ins nahe Ittlingen. Dort hat sie auch mehr Platz, um ihre Kekse in Tütchen, hübsch bedruckte Tassen oder Dosen zu sortieren und für den Versand zu verpacken. Dass in die etwas verrückten Cookies nur das Beste kommt, dafür verbürgt sich die kreative Bäckerin. Das Mehl kommt von einer Mühle aus Leingarten, die Nüsse von Richener Bäumen, die Freilandeier vom Bauern, und den Honig sammeln fleißige Bienen auf heimischen Streuobstwiesen. Zugekauft werden Schokolade und andere Ingredienzien aus biologischem, fairem Anbau. Lateit verwendet bewusst kein Backpulver oder andere chemische Treibmittel. Statt der weitaus günstigeren Margarine kommt nur gute deutsche Butter in den Teig.

Schade findet sie es, dass der heimische Speck so absolut gar nicht in den Jubiläumscookie passen wollte. "Viel zu mild", urteilte sie nach vielen Versuchen. Erst der Schwarzwälder Speck brachte in Kombination mit Honig und Walnüssen die erhoffte Geschmacksexplosion, die sich in ihren Gegensätzen auf der Zunge entlädt.