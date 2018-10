Von Friedemann Orths

Sinsheim. Bowls, Tacos, Rails und Curbs, ein Wobbel und ein London-Gap. So lauten die Namen der Elemente und Obstacles, zu deutsch Hindernisse, die die Planer Bernd Fröhner und Gregor Josephus des Nürnberger Skatepark-Planungsbüros "Populär" den rund 20 Skateboardfahrern, BMX-Radlern und Inlineskatern im Rathaus präsentierten.

Die Stadtverwaltung um Jugendreferent Markus Bosler und Infrastrukturamtsleiter Bernd Kippenhan hatte zur Präsentation des neuen Skateparks neben dem Jugendhaus geladen, nachdem in einem ersten Workshop im Juli gemeinsam mit Interessierten eine Skizze erstellt worden war. Anhand dieser ist der Entwurf der Nürnberger, die selbst früher aktiv waren, entstanden, und konnte den neugierigen und kritischen Augen präsentiert werden.

"Uns war wichtig, zuerst die Lage der lokalen Szene zu sondieren", erklärte Fröhner, Geschäftsführer von Populär. Diese bestehe in der Kreisstadt aus 80 Prozent Skateboard- und 20 Prozent BMX-Fahrern. Er betonte jedoch, dass der Park für alle nutzbar sein soll: Auch Inlineskater oder Scooter-Fahrer könnten auf dem neuen Park fahren. Dann rekapitulierte das Planer-Duo nochmals die geäußerten Wünsche und die Ergebnisse des vorangegangenen Treffens im Juli.

Am wichtigsten war den Skatern der Bau eines Pools gewesen, einer Bodenversenkung, die rundum von Rampen umschlossen ist. Aber auch "Street"-Elemente wie Treppen oder kleinere Geländer standen auf dem Wunschzettel, um den verschiedenen Vorlieben der Nutzer gerecht zu werden und um für Abwechslung auf dem Areal zu sorgen.

Josephus und Fröhner sprachen von einem "aufwendigen Prozess der Planung", doch "Populär" lieferte: Auf der neuen Dreiecksform des Parks haben die Experten alles untergebracht, was sich die Szene gewünscht hatte. Neben dem Pool, der nach Abstimmung 150 Zentimeter tief werden soll, wurden auch die Höhe der Geländer und verschiedener Hindernisse von den Anwesenden demokratisch festgelegt.

Sofort fachsimpelten die Gäste über mögliche "Lines", also Strecken, die über den Park gefahren werden könnten. Gregor Josephus, der als ehemaliger Profi-Skater weiß, wovon er spricht, hatte zur Anschauung einen Zollstock parat, um die möglichen Höhen der Hindernisse zu erläutern. Auch auf Details gingen die Planer ein und hatten Lösungsvorschläge parat.

Häufig meldeten sich die Skater zu Wort, gaben Anmerkungen und Hinweise, machten Vorschläge, stellten Fragen oder diskutierten mit Stadtrat Harald Gmelin, der sich interessiert zeigte. Der Szene liegt "ihr" Park am Herzen, was auch die Frage nach einer Besenkiste zur Reinigung des Parks zeigte. "Erfahrungsgemäß wird so was aufgebrochen", wussten die Planer, doch sicherlich gäbe es eine Möglichkeit, etwas im nahen Jugendhaus zu lagern, schlug Bosler vor. OB Jörg Albrecht, der die Gäste zu Beginn kurz begrüßt hatte, war froh, dass so viele erschienen waren: "Es ist ganz wichtig für uns als Stadt, dass Leute kommen."

Die nicht einfache Aufgabe, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Sinsheimer Szene, verbunden mit einem für einen Skatepark knappen Budget von 120.000 Euro, einzugehen, hat "Populär" mit Bravour gemeistert. Sätze wie "Besser hätte man es von der Platzaufteilung nicht machen können", "Wir sind rundum zufrieden" und "Wir freuen uns drauf" sprachen eine deutliche Sprache.

Das Budget muss nun nochmals im Haushalt für 2019 bewilligt werden, was laut Bosler jedoch "reine Formsache" ist. Und auch die Planer versicherten, dass ihr Entwurf mit dem vorhandenen Geld umzusetzen sei. Wenn weiterhin so produktiv und mit so viel Engagement gearbeitet wird, könnte der Park ein Projekt sein, auf das alle Beteiligten stolz sein dürfen - und ein Musterbeispiel für Bürgerbeteiligung.